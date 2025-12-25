WOWOWのドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』(2月20日スタート、毎週金曜23:00～ ※第1話無料放送・配信)に、小林虎之介、恒松祐里、眞野陸が出演する。

月刊漫画誌『Kiss』(講談社)で連載中の磯谷友紀氏の同名漫画が原作で、主人公の料理人・桑乃木いち日(門脇麦)が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周(作間龍斗)と政略結婚したことから始まるグルメラブストーリー。

小林が演じるのは、山口家の次男で周の兄・川島栄。栄は三兄弟の中でもひときわ優秀だが、ある特殊な生い立ちゆえに山口家では不遇の立場に置かれてきた。東京の資産家・川島家に婿入りして早々アメリカに留学していたが、帰国。経営難から脱却し始めた料亭・桑乃木に対して何やらよからぬことを企んでいるようで…。周の能力を認めており、比較的周とは仲もいいが、心は許しておらず、胸の内に人知れぬ野心を宿らせる策略家だ。

そんな栄の妻・川島頌子を演じるのが、恒松。演じる東京の資産家・川島家の一人娘で栄の妻・頌子は、生まれつき体は弱いが、明るく天真爛漫なキャラクター。純粋で愛情深い頌子は、結婚してすぐに仕事の都合で離れ離れとなった栄のことも心から好いており、栄が家に寄り付かないことにもどかしさを感じている。全10話を通して“さまざまな家族の絆”を描いていく本作において、川島夫婦が育んでいく関係性は、大きな見どころの一つとなる。

そして、いち日と周の元にやってくる“新しい家族”桑乃木道哉役が、オーディションで満場一致にて選ばれた子役・眞野陸。連続ドラマへのレギュラー出演は本作が初。戦災孤児である道哉は、とある事情から町子(戸田恵子)によって桑乃木家に養子として連れてこられる。思わぬタイミングで突如親になったいち日と周。道哉の存在が相変わらず初々しいいち日と周の関係性に新たな風を巻き起こす。

コメントは、以下の通り。

小林虎之介

皆さんに愛されている作品のシーズン２、しかもキーパーソンである役柄としてオファーしていただけたこと、役者としてとても光栄に思います。

「ながたん～」は、映し出される料理がすごくおいしそうで、温かな空気感のほんわかするドラマという印象で。作品から「いい現場なんだろうな」という雰囲気が伝わってきていたので、参加させていただけることにわくわくしていました。撮影の合間に門脇さんと作間さんと一緒に料理監修の大原先生が作った料理の余りを食べに行った和やかな光景が、今一番に思い出されます。

栄は人一倍孤独を感じているキャラクターであり、そんな栄が頌子や２人の兄弟たちと交わっていく中で、彼の中に大きな変化が訪れ、成長していくところは物語の見どころの一つ。前作の良いところをすべて引き継いだまま、シーズン２では栄の登場によって、山口家の問題や三兄弟各々の夫婦間の問題というごたごたも描かれます。そんな中でいち日と周がどう成長し、物語が進んでいくのかを楽しみにしていてほしいです。

恒松祐里

もし本当にこの世界にいたら、きっと誰もが大好きになってしまう。そんな魅力を放つ頌子さん。

どんな時も明るく笑顔で、周りにいる人を照らす頌子さんを演じる日々は、とても楽しく温かな時間でした。

久しぶりに共演した門脇麦さんとは、セリフを交わすだけでなく一緒にお料理をするシーンもあってうれしかったです！

作品内で登場するご飯がどれも美味しくて、お腹も幸せでした…！

シーズン２ではさまざまな愛の形が表現されます。

頌子と栄夫婦の形は凸凹ですが、頌子が栄に対して、不器用ながらも一生懸命に向き合うことで徐々に変化していきます。

その緩やかな変化を楽しんでいただけたらと思います。

温かい現場に参加させていただけたこと、頌子さんに出会えたこと、本当に感謝しています。

シーズン２からの登場になりますが、よろしくお願いいたします！