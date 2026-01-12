WOWOWのドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』(2月20日スタート、毎週金曜23:00～ ※第1話無料放送・配信)のゲストを含む全キャストが発表された。

月刊漫画誌『Kiss』(講談社)で連載中の磯谷友紀氏の同名漫画が原作で、主人公の料理人・桑乃木いち日(門脇麦)が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周(作間龍斗)と政略結婚したことから始まるグルメラブストーリー。

小林虎之介演じる栄の右腕として働く羽崎役を矢野聖人、周たちの母・山口淑江役に黒沢あすか、頌子の父・川島由保役に堀内正美。第2話(2月27日放送・配信)で雑誌の対談取材のために桑乃木を訪れる女優・宵待ケイ子役に藤井美菜、ケイ子の対談相手である共演俳優・林雅典役で財木琢磨が出演する。

また、映画『怪物』『ファーストキス 1ST KISS』も手掛けたフォトグラファー・末長真氏が撮影を担当し、前作に引き続き、アートディレクター・田部井美奈がデザインを担当したキービジュアルも公開。

メインカットは、桑乃木家に養子の道哉がやって来て少し経ったある日。朝食の準備をしているいち日と周が、起きぬけの道哉といち日の母・愛子(床嶋)を笑顔で食卓に迎え入れている、桑乃木家の温かな朝のひとコマを切り取ったものになっている。

キービジュアル