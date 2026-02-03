【2026年2月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

2026年2月の新商品5品まとめ(2月3日～2月9日)

「とろける濃厚生チョコ」(453円)

価格 : 453円
販売地域 : 全国

濃厚な一口サイズの生チョコです。カップに詰め、手軽に食べやすく仕立てました。

「お店で揚げたショコラボール 3個入」(230円)

価格 : 230円
販売地域 : 全国

濃厚なショコラソースをモチっとした食感のショコラ生地で包みました。

「ガーナ ショコラカヌレ」(291円)

価格 : 291円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品です。ミルク感の効いたコクのある味わいが特長のガーナミルクを表現したショコラカヌレに仕上げました。

「ガーナショコラ生どら焼」(248円)

価格 : 248円
販売地域 : 全国

ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品です。ふわもち食感のどら焼生地で、濃厚なガナッシュとチョコクリームを挟んだどら焼です。
※2月4日以降順次発売

「ショコラオランジュの和パフェ」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

オレンジ葛ゼリー、チョコムース、ミルクムースの上に、チョコ餅、オレンジわらび餅、チョコクリーム、チョコソース、オレンジピールを盛り付けたパフェです。
※2月4日以降順次発売

まとめ

濃厚な生チョコレートをカップで楽しめる「とろける濃厚生チョコ」や、モチッと食感が特徴的な「お店で揚げたショコラボール 3個入」は、友人や家族とのシェアにもぴったり。

オレンジ風味が口いっぱいに広がる「ショコラオランジュの和パフェ」は、ちょっぴり大人な味わいが楽しめる一品です。

また、今週はロッテ「ガーナ」とコラボレーションした商品も登場。ガーナミルクを表現したカヌレや、ガナッシュとチョコクリームを挟んだ生どら焼など、今だけのラインナップとなっているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

