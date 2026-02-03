セブン - イレブン・ジャパンは2月10日、新たな冷凍米飯のラインアップとして「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」(213.84円)、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭&おかか」(213.84円)を全国のセブン‐イレブンで販売する。

「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」(213.84円)、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭&おかか」(213.84円)

同社は、物価が上昇するなかでも「計画調達・計画生産」という冷凍食品の強みを生かして開発し、1個あたり100円(税抜)以下を実現している。価格だけでなく、栄養面にもこだわっている。また、1個ずつトレーに入っていて食べやすく、切り離して使うこともできる。

「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」は、鶏の旨味やごぼうの風味をダイレクトに感じられる一品で、腹持ちのよいもち麦を使用している。

食物繊維を豊富に含んだごぼうを、香りや旨みが含まれる皮のついたまま使用。また、まろやかなコクと自然な甘みが特長の鶏出汁で、ふっくらと炊き上げている。レンジで温めるとより香りを楽しめる。

「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」

「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭&おかか」は五穀米を使用しているため、白米に不足しがちな栄養を補い、2種類の具材を堪能できる一品。

「鮭」のおにぎりには炊飯時に鮭エキスを使用し、「おかか」のおにぎりには、昆布出汁と鰹出汁を組み合わせた「合わせ出汁」を使用しており、雑味が少なくあっさり上品な昆布出汁と、豊かな風味と香りを楽しめる。