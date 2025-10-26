本格的な芸能活動開始から、今年で20年目となる倉科カナ。2009年後期のNHK連続テレビ小説『ウェルかめ』でのヒロイン役で人気を集め、現在、ドラマ、映画、そして舞台と活躍を続け、主役に脇にと作品を輝かせている。

現在は、父への復讐心を胸に、“史上初の女性棋士”への道を切り拓こうとする主人公・国見飛鳥役で、のんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』に出演中。飛鳥の面倒を見るバーの店主・堺礼子を演じている。温かさだけでなく強さを持ち合わせる礼子を「落とし込むというより、自分自身の中にある礼子を出していった」と振り返った。

倉科カナ 撮影:佐藤容平

ドラマ『MISS KING』の礼子を演じる上で意識したこと

――礼子さんは母性を感じさせる女性ですが、ただ温かく包むのではなく、ふたりのお尻を叩いて叱咤激励してくれるようなかっこよさがあります。強さと温かさが、倉科さんにピッタリだと感じました。

うれしい! 以前出演させていただいた映画『3月のライオン』(17)もそうですが、将棋を扱ったドラマはいろいろありますけど、こういった復讐物語は珍しいですし、飛鳥と(飛鳥の師匠となる元棋士の)藤堂成悟がそこから再生していくお話です。私、『3月のライオン』では神木隆之介くん演じる零くんを拾ってきましたが、今回はのんさん演じる飛鳥ちゃんを拾ってくるんです(笑)。礼子の役割をおおざっぱに説明すると、“見守る”役割になると思います。ただ、作品全体、特に前半戦はキャラクターの抱える背景や苦しさ、葛藤を色濃く描くので、どうしてもウェットになり気味。だから私はどちらかというと“ドライ”さが出るように意識しました。

――ドライさを意識。

はい。そしてふたりの光になるような温かい存在でもあれればと。

「苦労の多い人生を歩んできた」倉科カナが感じた礼子との共通点

――礼子は藤木直人さん演じる藤堂の恋人です。飛鳥と出会う以前の礼子さん、藤堂と礼子さんがどう関係を育んできたのかは、劇中でははっきり分かりません。バックボーンはしっかり作られたのでしょうか。

そこまで深くは決めていませんが、監督と衣装合わせの時に、「結婚とかを考えているわけではないのだけれど、藤堂のことをすごく愛している。支えている人物です」と説明を受けました。そこから、自分に礼子を落とし込むというよりは、自分自身の中にあるものを利用して、礼子として出していきました。

――引っ張り出す作業はいかがでしたか?

比較的やりやすかったです。全体的に礼子とはすごく似ているんです。私自身、苦労の多い人生を歩んできましたし、家族を支えたり、妹たちのお尻を叩いたりしてきましたので。

――なおかつ支えるだけに終始せず、「自分自身の人生もちゃんと歩みますよ!」という軸を感じるところも、礼子と倉科さんで通じるのかもしれません。

たしかに! そういう部分が通じ合ったのかなと思います。

藤木直人との共演で得た刺激

――主演ののんさんの印象を教えてください。

本当にかわいらしくて、イベントで藤木さんもおっしゃっていましたが、「本当に実在するんだ」と思ってしまうほど透明感がありました。復讐ものなのにどこか爽やかさを感じさせる作品になっているのは、やはりのんさんの持っている魅力ゆえだと思います。あと、のんさんは監督業もされていますし、常にモニターのすぐ近くにいて、モニター確認をしたり、監督と相談したりしていて、お芝居に対して貪欲なんだと感じました。いつもとってもかわいらしいのに、内側には燃えるような芝居への情熱があるんだなというギャップがまたステキでした。

――藤木さんの印象はいかがですか?

本当にスマートな印象でした。メイク中に隣でルービックキューブをやっていて、瞬時にそろえちゃうんです。説明書を書いて教えてくださったんですけど、それもすごく頭のいい人が作ったんだなという内容で、すごかったです。俳優さんとしては、藤木さんの出演作品は子どもの頃から見てきましたし、まさか自分がご一緒できるとは思っていませんでした。しかも私のヒモですからね(笑)。

――(笑)。

藤木さんは、お芝居をしていてもとても風通しがよくて、セッションしやすかったです。上下関係も気になさらないので、フランクに提案できるし、それからとにかく視野が広いんです。キャストだけでなく、スタッフさんのこともよく見ていました。自分のお芝居だけじゃなく、周り全体が見えてらっしゃる方。本当に視野が広くてクレバーな方だなと思いました。

――藤木さんは「視野が広い」とのことですが、藤木さんも倉科さんに関して「役者として気にかける部分が僕と似ている」「現場の空気作りを大切にされている印象」とコメントされていました。

そこは私も感じます。私も比較的視野が広いほうで、だからこそ藤木さんのことも分かるというか、同じところを見ているんだなと感じましたし、何かあるとそれを優しく伝えることのできる藤木さんを見ていて、「私もあんな先輩になりたいな」と思いました。