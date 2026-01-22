きょう22日の日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～ ※一部地域は20:00～)では、「ゴチになります!27」初戦の後半戦が放送される。

VIPチャレンジャーは初登場の北村一輝と、毎年恒例の出川哲朗。ゴチバトルの舞台は1962年開業の伝統と格式のある、東京ドームホテル直営の中国料理「後楽園飯店」だ。設定金額は20,000円で、ビリの自腹額は8人で16万円前後となる。

新メンバー・倉科カナの食リポには「わかりやすい」「料理している人のコメント」とさすがの安定感に一同感心。一方の佐野勇斗は、隣の増田貴久と早くも共鳴し、危険な兆候が表れる。オーダー時には増田のハイトーンボイスをまねてオーダーし、一同騒然。岡村隆史も「ヤバイな、壊れていくな」と絶句する。さらに食リポでは意味不明な発言を繰り返し、増田も「お前ヤバいぞ」と引いてしまう。初戦にしてあぶない“さのます”コンビ結成ぶりに同期の倉科も警戒心をあらわにする。

新メンバーそれぞれに趣味を聞くと、倉科はDIYだと言う。かなり凝った自作のメダカグッズや、本棚を紹介。北村も部屋の一部を紹介し、そのセンスの良さには脱帽。佐野は最近サウナにハマっていて、自宅に簡易サウナまであるのだそう。スタジオには自宅でも楽しめる最新のドームサウナを用意し、増田と佐野が体験する。汗をかくのが嫌いだと言う増田に、サウナの良さを売り込みたい佐野だが、なんともグズグズの展開に。

今月12日の成人の日にちなんで、全員の20歳頃の写真を公開。せいや、白石麻衣、倉科の初々しい秘蔵写真には「かわいい!」、北村の写真に「格好いい!」と声が上がる。出川の意外な写真には「なんだこれ?」と騒然。そしてナインティナインが東京に進出したばかりの頃の岡村の写真から、「北村さんがバイトしているところにご飯を食べに行った」と、北村との35年前の意外なエピソードが明かされる。

元日の『おもしろ荘』で注目された芸人も登場。DOG FOOD PARTYの独特な“昆布ネタ”には倉科が「めっちゃ面白い」と爆笑。優勝したアリのアゲアゲな“アリかナシか”ネタになぜか北村がドハマり。そんなアリからサプライズプレゼントが手渡され、北村もご機嫌でレスポンスに参加する。

緊張の結果発表で、佐野は「読めなくなりました」、倉科は「ふうちゃん(小芝風花)の分まで頑張ります!」と意気込む。バトル前は自信満々だった北村は「楽しみにして今日きたんです。これ本当に払うの?」と戦々恐々。出川は久々の複数デザートをオーダーするも土壇場でビビってしまう。さらに、ヤベチャンマン特製の仁義なきおみやルーレットが登場し、岡村・出川を絶句させる。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!26」最終結果

第1位：岡村隆史 0円 ※大精算

第2位：増田貴久 27万6,840円

第3位：せいや 33万5,140円

第4位：白石麻衣 66万2,700円

------------以下クビ-------------

第5位：高橋文哉 84万 550円

第6位：矢部浩之 92万7,000円

第7位：小芝風花 96万3,800円



