「初めて出会ったのは小学校3年生の時」　26歳差夫婦が出会い、交際に発展するまで

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

「26歳差夫婦」の実態

「のぞき見! 隣のママ」のコーナーでは、ふだんはなかなか見ることのできない他人の家庭の様子に密着。今回は、2歳から7歳までの5人の年子を育てる27歳の美人妻が登場し、53歳の夫との「26歳差夫婦」の実態にスタジオが騒然となる場面があった。

福岡県に住む一家は、夫のたかひこさん(53歳)と妻のじゅりさん(27歳)、そして7歳の長男から2歳の次女まで、全員が「年子」という7人家族。早朝、スタッフが自宅を訪れると、子供たちの着替えやお弁当作りなど、朝の支度はすべて夫のたかひこさんがワンオペで担当していた。

遅れて起きてきたじゅりさんは、夫に淹れてもらったハーブティーを飲みながら優雅にフェイスパックをしており、その光景にスタジオからは驚きの声が上がる。

一見、尻に敷かれているように見える夫だが、実はじゅりさんが「脳みそ」、たかひこさんが「体」という明確な役割分担があるという。夫婦でダンススクールを運営しているが、かつて経営難で約500万円の借金を抱えた際、じゅりさんが経営に介入。

インフルエンサーとしての発信力や動画編集スキルを駆使し、わずか1年で生徒数を倍増させ、借金を完済させたという驚きのエピソードが明かされた。以降、たかひこさんは役割分担として、体力仕事や家事全般を喜んで引き受けている。

「初めて出会ったのは小学校3年生の時」

二人の出会いについて、「初めて出会ったのは小学校3年生の時」と語るじゅりさん。続いて、たかひこさんが「ダンスのインストラクターをやっていて、その時の生徒さん」と補足した。また、スタッフが「すでに恋心は芽生えていた?」と尋ねると、たかひこさんは「全然ないです」と即答。「半年くらいやったっけ?」と水を向けると、じゅりさんは「すぐ辞めました。半年、数カ月くらい」と振り返った。

さらに、中学1年生の時に家族で引っ越したじゅりさんが再び、引っ越し先でダンススクールに通うと、そこでもたかひろさんがインストラクターをしており、偶然の再会を果たしたという。そして、1年ほど通ったのちそのダンススクールも辞め、二人は連絡先も知らないまま、会うことはなくなった。

その後、じゅりさんは20歳で別の男性と結婚・出産するも、わずか10日間でスピード離婚。シングルマザーとして再出発しようとしていた矢先、カフェで偶然たかひこさんと再会し、交際に発展した。

しかし、順風満帆に見える現在に至るまでには、「1年前、タスクが多すぎて離婚するつもりで動いていた」という危機もあったと語る。

幼少期に両親が離婚し、寂しい思いをした経験を持つじゅりさんは、夫の深い愛情に気づき、本音を伝えたことで現在の協力体制を築き上げた。

じゅりさんが「恋人っぽくなくなったら終わりだと思っています。親子みたいな感じになったらもう終わり」と夫婦円満の秘訣を語ると、MC陣も「2人が模索してたどり着いた形」「パパの家事に驚く時代は終わった」と、新しい夫婦の形に感嘆の声を漏らしていた。

