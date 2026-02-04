ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#5が3日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」

番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」がスタート。4人の女性と、6人の男性メンバーが初対面を果たした第1弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。

パチンコ店勤務のまい(24歳)は、「肋骨を鼻筋と鼻先に入れている」と語り、整形総額600万円を費やして過酷なダウンタイムを乗り越えた現在も、整形に対する世間の偏見や自身のコンプレックスに苦しんでいると打ち明ける。

「本当は整形を止めたい」と語るまいは、過去に容姿が原因でいじめられたことが整形のきっかけだったと告白。しかし、「やり出したら次から次に気になって止まらない」と、終わりのない整形のループに陥っている苦悩を涙ながらに語った。

そんな彼女は「恋人と旅行とか食事とか、楽しいことにお金を使いたい」と、今回の企画参加にあたり、自分の心の闇や整形への強迫観念を「止めてくれる人が現れてほしい」と切実な願いを口にした。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

「本当は整形を止めたい」　終わりのない整形のループ、切実な願い
浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に…峯岸みなみ「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」
16歳年下の男性と交際　その流れに驚きの声「真木よう子に!」
500万円の借金→26歳年下の妻がインフルエンサーとして覚醒　
整形を経験した女性4名と一般男性が繰り広げる恋愛に密着　新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」
「プライド高そう」「距離感も…」　モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女たちに抱いた印象
真木よう子、パートナーは16歳年下　スーパーで“お母さんに間違えられた”ときに思うこと「見た目が…」
16歳の長女に妊娠を報告「複雑だったと思う」　次女が生まれると…
大学生の頃に“かなり年上の方”と交際「その女性に…」　現在のモテスタンスの原点となった恋愛
元アイドル女性、高校1年生で体重75kgに　当時の食生活にスタジオ騒然　さらに高校3年生で脂肪肝が発覚
彼氏の元カノが突然来訪「30分ぐらい隠れてた」　その元カノが“残していったモノ”に感情爆発「ベタっとついてて…」
子どもができたら「やっぱ無理かも」と言われた　最上もが、シングルマザーになった経緯を語る
関連画像をもっと見る