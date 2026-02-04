「本当は整形を止めたい」　終わりのない整形のループ、切実な願い

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#5が3日に配信された。

新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」

番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」がスタート。4人の女性と、6人の男性メンバーが初対面を果たした第1弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。

パチンコ店勤務のまい(24歳)は、「肋骨を鼻筋と鼻先に入れている」と語り、整形総額600万円を費やして過酷なダウンタイムを乗り越えた現在も、整形に対する世間の偏見や自身のコンプレックスに苦しんでいると打ち明ける。

「本当は整形を止めたい」と語るまいは、過去に容姿が原因でいじめられたことが整形のきっかけだったと告白。しかし、「やり出したら次から次に気になって止まらない」と、終わりのない整形のループに陥っている苦悩を涙ながらに語った。

そんな彼女は「恋人と旅行とか食事とか、楽しいことにお金を使いたい」と、今回の企画参加にあたり、自分の心の闇や整形への強迫観念を「止めてくれる人が現れてほしい」と切実な願いを口にした。

パチンコ店勤務の24歳色白美女が

衝撃的すぎる整形変遷を告白💣



「あばら骨を鼻筋と鼻先に入れてる」

「目瞑るために縫ってる糸が…」



止められない整形に思わず涙も…！

スタジオ騒然のダウンタイム写真はこちら👇



ABEMA『愛のハイエナ season5』

毎週火曜夜11時から無料放送中！ — ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) February 4, 2026