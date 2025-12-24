アドベンチャーワールド公式Xが、エンペラーペンギンの赤ちゃんの"3段ポヨポヨ"を公開。思わず顔をうずめたくなる可愛さです!

＼ エンペラーペンギンの赤ちゃんの成長記録🐧/

.

【12月9日撮影 70日齢】

2025年9月30日に誕生したエンペラーペンギンの赤ちゃん。

魅惑の3段ポヨポヨ

(@aws_officialより引用)

エンペラーペンギンの赤ちゃん、生後2か月ほどでこんなに大きくなるんですね。すくすくと元気に育っているようで、何よりです!

それにしても、この胸元の3段ポヨポヨはお見事。見れば見るほど、顔をうずめてぬくぬくモフモフしたくなっちゃいます。SNSでも「そのモフモフちょっと貸して下さい」「モフモフとタプタプ感がたまらなくカワイイ」「モヘアのセーター着てるみたい」「サイズの合ってない着ぐるみ??って思ったww」「3段ポヨポヨ最高!」といった声が多数寄せられています。

一方、「私すぎるwww」「自分の脇腹をみているよう・・・な・・・」「私もこれぐらいぽよぽよ」「オソロだね笑」という人もちらほら。筆者も同じことを思いました(笑)。

さて、同園では12月27日より、冬の営業終了後の海獣館で、ペンギンたちの“夜の素顔”を静かに観察できる没入型ナイトツアー「ナイトペンギンツアー」がスタートします。開催日時は、2026年2月までの19日間、17時15分～18時。ツアー料金は、ワンドリンクとノベルティが付いて1人(4才以上有料)につき6,000円となっています。

赤ちゃんを落ち着いた環境で見守れる冬限定企画となっておりますので、興味のある方は、足を運んでみてはいかがでしょうか?