冬は電気代・ガス代が跳ね上がる季節、少しでも光熱費を抑えるために省エネ意識を持ちたいですね。「そもそも電気とガスってどっちがお得なの?」という問いから、「オール電化の家と電気・ガス併用の家は、光熱費はどちらが安くなるの?」という疑問に行きつくかもしれません。

そこで、電力会社の調査から、「オール電化住宅」VS「電気・ガス併用住宅」の月額の光熱費を比較してご紹介します。これから住宅の購入を考えている人はぜひ参考にしてみてください。

「オール電化住宅」VS「一般の住宅」の光熱費比較

オール電化住宅は、ガス利用の住宅と比べて火災のリスクが少ないため、高齢者世帯では大きなメリットとなります。一方で、電気料金が高騰すると家計への負担が重くなることがデメリットになります。ただ、電気料金が上がれば、ガス料金も上がるのが常なので(※)、オール電化だけ損をするということは少ないでしょう。

※電気もガスも共通の原料(液化天然ガスなど)を使用しているため。

さっそく、「オール電化住宅」と「電気・ガス併用住宅」の月の光熱費を比較してみましょう。

オール電化住宅

「オール電化住宅」は、関西電力株式会社がオール電化プランを利用中の会員データより算出した平均使用量をもとに計算した世帯人数別の電気料金を参考にします。

【オール電化】世帯人数別の月間平均電気料金

●1人暮らし・・・10,777円

●2人暮らし・・・13,406円

●3人暮らし・・・14,835円

●4人暮らし以上・・・16,533円

※2020年～2021年の年間使用量の平均値

※燃料・原料費調整額は含みません

一般の住宅(電気・ガス併用)

電気とガスを併用する一般の住宅の光熱費は、総務省「家計調査 家計収支編」から世帯人員別の光熱費を参考にします。オール電化のデータが2020年～2021年のものであるため、時期を合わせるために、2021年の家計調査の結果を使用します。

【一般の住宅】世帯人数別の月間平均電気代・ガス代

●1人暮らし・・・電気代5,482円/ガス代3,001円/計8,483円

●2人暮らし・・・電気代9,183円/ガス代4,330円/計13,513円

●3人暮らし・・・電気代10,655円/ガス代4,930円/計15,585円

●4人暮らし以上・・・電気代11,836円/ガス代4,903円/計16,739円

※4人暮らし以上は4人、5人、6人以上世帯の加重平均で求めています。

「オール電化住宅」と「一般の住宅」の光熱費比較(月額平均)

「オール電化住宅」と「一般の住宅」の光熱費比較(月額平均) 出所: オール電化: 関西電力「オール電化世帯人数別の電気代平均額」、一般の住宅: 総務省「家計調査 家計収支編 総世帯 世帯人員・世帯主の年齢階級別」をもとに筆者作成

1人暮らしの場合は、一般の住宅(電気・ガス併用)の方が光熱費は安く済んでいますが、2人暮らし以上では、オール電化の方が若干安くなっています。ただ、ほんの少しの違いなので、使い方次第とも言えそうです。

「オール電化」と「電気・ガス併用」は何が違う?

●オール電化

調理: IHクッキングヒーター

給湯: エコキュート

暖房: エアコン、床暖房(電気)など

●電気・ガス併用

調理: ガスコンロ

給湯: ガス給湯器

暖房: エアコン、ガスファンヒーターなど

なかでも給湯は、家庭でのエネルギー消費の約30%を占めるため、ガスと電気の差が最も出やすい部分になります。

ガス給湯器とエコキュートの給湯コスト比較

そこで、都市ガスの給湯とオール電化でよく使われている「エコキュート」の給湯コストを比較してみましょう。

＜エネルギー単価＞

電気料金: 31円/kWhで計算

都市ガス料金: 150円/㎥で計算

都市ガス給湯の場合

都市ガス13Aの場合、1m3あたりの標準熱量は45MJ(メガジュール)となり、消費電力量に換算すると12.5 kWhとなります。

※1 kWh = 3.6 MJ

参考: 都市ガスの種類・熱量・圧力・成分 | 東京ガスネットワーク

都市ガス料金からエネルギー単価を計算すると、150円÷12.5 kWh≒12円/kWhとなります。

エコキュート(オール電化)の場合

エコキュートはヒートポンプ技術を利用してお湯をつくる給湯器です。空気の熱を利用して、1の投入エネルギーに対して3倍の熱エネルギーを得ることができます。

※エネルギー消費効率が3の場合

つまり、電力量1に対して約3倍の熱を作ることができるため、以下の式が成り立ちます。

電気代31円/kWh ÷ 3 ≒ 約10円/kWh

給湯コストはエコキュートの方がやや有利

今回の試算では、ガス給湯器が約12円/kWh、エコキュートが約10円/kWhとなり、コスト面ではエコキュートの方がやや有利となりました。

エコキュートは、夜間の電気料金が安いプランとセットで利用し、夜間にお湯を沸かし貯めておく仕組みであるため、さらなる電気代の削減が期待できます。

ただし、試算はあくまでも目安であり、実際は地域や契約プラン、機器の性能、使い方などによって結果は変わってきます。大きな差ではない点から、明確なコスト差はないと言えるかもしれません。

「オール電化の家」「電気・ガス併用の家」それぞれのメリット・デメリット

光熱費の比較では、極端な差がなかったことから、メリット・デメリットを理解して、自分の暮らしに合った方を選ぶといいでしょう。

オール電化住宅のメリット・デメリット

＜メリット＞

火災のリスクが減る

キッチンが掃除しやすい

補助金を利用できる場合がある

災害時に貯めたお湯を生活用水として使える

太陽光発電と併用すると電気代を節約できる

＜デメリット＞

初期費用がかかる

調理器具が制限される

停電時はすべての機能がストップする

エコキュートはお湯の使用量に制限がある

水圧が弱いことがある

電気・ガス併用住宅のメリット・デメリット

＜メリット＞

災害時に複数のライフラインを確保できる

調理の自由度が高い

エネルギーの価格変動リスクを分散できる

＜デメリット＞

火災やガス漏れのリスクがある

プロパンガスの場合は割高になる

生活スタイルや家族構成、重視したいポイントを整理して、オール電化かガス併用か、どちらが自分たちに合っているかという視点で選んでみてください。