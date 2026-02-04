2026年2月の新作5品まとめ(2月3日発売予定)

本記事ではミニストップで2月3日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、寒い季節こそ楽しみたい、濃厚チョコの菓子パンやスイーツから、満足感たっぷりの食事メニューまで、豊富なラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年2月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「豚生姜焼肉弁当」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

柔らかく旨みのある豚の生姜焼を盛り付けた「豚生姜焼肉弁当」(645.84円)は、すりおろし生姜と刻み生姜を使用し、生姜の風味と旨みを引き出しています。

「海老と野菜の天重(大麦入り)」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

海老天とれんこん天、いんげん天、ちくわ天、かき揚げを盛り付けた「海老と野菜の天重(大麦入り)」(429.84円)は、大麦入りのご飯を使用しています。

「たらこクリームスパゲティ」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

出汁の風味がきいた「たらこクリームスパゲティ」(464.40円)は、刻み海苔とたらこをトッピングしています。

「チョコをあじわうパン」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

「チョコをあじわうパン」(170.64円)は、ふんわりもっちりとしたチョコ味の生地で、ベルギーチョコ入りのチョコクリームと角切りチョコを包み、十字にカットして焼き上げています。

「ベルギーチョコシュークリーム」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

「ベルギーチョコシュークリーム」(170.64円)は、ベルギーチョコクリームとベルギーチョコ入りホイップクリームの2層仕立てのシュークリームです。

まとめ

2月3日発売の新商品は、生姜の風味と旨みでご飯が進む「豚生姜焼肉弁当」や種類豊富な天ぷらが乗った「天重」、出汁の風味がきいた「たらこクリームスパゲティ」、冬にうれしいチョコの味わいを楽しむ「パン」「シュークリーム」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用