ガシャポンの大人気シリーズ〝怒ったわんちゃあぁぁん〟が、なんと、大人気漫画・アニメ『ONE PIECE』とコラボレーションすることに! ルフィっぽい犬や、フランキーすぎるイッヌなど、人気者同士の可愛いラインアップが話題となっています。

【ガシャポン情報】

.

ガシャポンの大人気シリーズ

〝怒ったわんちゃあぁぁん〟と

『ONE PIECE』がコラボレーション!

.

ワンピキャラのモチーフを取り入れた

わんちゃあぁぁんが大集合🐶

.

全長約8cmなので

存在感バツグンに飾ることができます!

6月より順次発売予定です。

.

#ONEPIECE

(@Eiichiro_Staffより引用)

プンプンした顔がたまらない“怒ったわんちゃあぁぁん”が、麦わらの一味のコスで登場。ラインアップはおそらく、麦わらの「ルフィ」、泥棒猫(犬だけど)の「ナミ」、狙撃の王様「ウソップ」、わたあめ大好き「チョッパー」、鉄人「フランキー」でしょうか。どの子も、ひと癖あってかわいいですね。

発売日は6月なのですが、SNSではすでに「イッヌかわいい!!」「うわぁぁぁ!ルフィ欲しい!!」「怒ってても可愛い」「めっちゃ可愛い〜!!わんこフランキーが一番欲しいかも笑」と話題に。

全長約8cmというちょっぴり大きめサイズとなっているので、これはぜひ、コンプして飾っておきたいですね。気になる方は、続報をお見逃しなく!