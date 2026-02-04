ガシャポンの大人気シリーズ〝怒ったわんちゃあぁぁん〟が、なんと、大人気漫画・アニメ『ONE PIECE』とコラボレーションすることに! ルフィっぽい犬や、フランキーすぎるイッヌなど、人気者同士の可愛いラインアップが話題となっています。
プンプンした顔がたまらない“怒ったわんちゃあぁぁん”が、麦わらの一味のコスで登場。ラインアップはおそらく、麦わらの「ルフィ」、泥棒猫(犬だけど)の「ナミ」、狙撃の王様「ウソップ」、わたあめ大好き「チョッパー」、鉄人「フランキー」でしょうか。どの子も、ひと癖あってかわいいですね。
発売日は6月なのですが、SNSではすでに「イッヌかわいい!!」「うわぁぁぁ!ルフィ欲しい!!」「怒ってても可愛い」「めっちゃ可愛い〜!!わんこフランキーが一番欲しいかも笑」と話題に。
全長約8cmというちょっぴり大きめサイズとなっているので、これはぜひ、コンプして飾っておきたいですね。気になる方は、続報をお見逃しなく!
