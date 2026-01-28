スターバックスは、『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』を1月28日より発売しています。バレンタインシーズン本番を盛り上げる新作フラペチーノの特徴やおすすめのカスタマイズを、メディア向けに開催された試飲会で聞いてきました。

新作『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』はどんな味?

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り884円、店内利用900円)

今年のスターバックスのバレンタインシーズンは、“深みを纏うカカオ体験”としてカカオにフォーカスしたビバレッジを展開しています。その第2弾として発売した『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』は、エスプレッソとチョコレート風味が芳醇に織りなす深みと甘さのマリアージュを楽しめる“極上のアフォガートフラペチーノ体験”を提供しているのだそう。

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』は、ダーク プラペチーノ パウダーをブレンドしたクリームカカオベースをメインに、ホイップクリームとカカオシェイブをトッピング。

そして、提供される直前には、抽出したばかりのエスプレッソが注がれ、立ちのぼるカカオとエスプレッソの香りに飲む前から高揚感に包まれます。

仕上げに別添えのワッフルクッキーを自身でトッピングすると出来上がり。完成形に至るまでの工程も楽しめるのが『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』ならではの魅力です。

ひと口飲んでみると、エスプレッソの深いコクが際立つビターな味わい。意外にもエスプレッソが主役なのかと思いきや、飲み進めていくとカカオのまろやかなコクが前に出てきたりと、ストローを刺す場所と時間の経過によって味わいの変化を楽しめる、まさにアフォガードを思わせるような一杯になっていました。

ワッフルクッキーをディップすると、ワッフルクッキーの香ばしいバターの味わいとサクサクとした食感が加わってスイーツを食べている気分に。一杯でキリッとした深い味わいからスイーツ感までも楽しめる、ご褒美感満載のフラペチーノでした。

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』のカロリーは?

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』のカロリーは、Tallサイズで441kcalです。

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』の価格は?

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合900円、持ち帰りの場合884円です。Mobile Order & Payでの取り扱いはなく、店頭レジでのみ注文が可能です。

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

オススメのカスタムは、チョコレート要素をプラスすること。チョコレートソースを追加(0円)したり、食感が欲しい時はチョコレートチップを追加(+55円)することで、より濃厚な味わいを楽しめるのだそう。

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』の販売期間は?

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』の販売期間は、1月28日(水)からなくなり次第終了となります。

バレンタインムードを盛り上げるスイーツや企画も

同日からは、バレンタインシーズンらしいスイーツも登場。ブラックココアタルト、チョコレート生地、チョコレートムースの3層にココアパウダーをトッピングした『チョコレートタルト』は、濃厚なチョコレートの味わいと各層の異なる食感を楽しめます。

さらに、2月14日から2月17日までの4日間限定で、ホットの『スターバックス ラテ』を店内利用(マグカップ提供)で注文すると、バリスタが一杯ずつ丁寧に仕上げるハートのラテアートの提供にチャレンジできる「ラテハートDAYS」を実施。スターバックスならではのクラフトマンシップや、手仕事の温もりを改めて感じられる機会となりますよ。

スペシャルな体験で贅沢な時間を演出するスターバックスのバレンタインシーズン。極上の一杯を是非この機会に味わってみては？