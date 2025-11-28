プロントコーポレーションは2025年12月2日より、東京・銀座に『PRONTO THE FIRST』(プロント ザ ファースト)をオープンする。関係者は「PRONTOの特徴でもある昼と夜の二面性をさらに極めた、新業態のフラッグシップ店です」と説明している。

ブランドの原点である第1号店の地にPRONTO THE FIRSTが誕生した

究極の二面性を楽しむ

『PRONTO THE FIRST』は、1988年に第1号店として誕生した「PRONTO 銀座並木通り店」をフルリニューアルした店舗。1階に31席、2階に35席(合計66席)を用意する。

PRONTO THE FIRST(東京都中央区銀座8-6-25 河北新報ビル)

1階では終日、カフェ営業を行う。通常のPRONTOとは一味違う、こだわりのドリップコーヒーを中心としたメニューをフルサービスで提供する。内装のコンセプトは「クラフトマンシップと煌めき」。

コーヒーは、丁寧に一杯ずつ挽いて提供する。ホットコーヒーはドリップスタイルで抽出。アロマティックな「グアテマラゲイシャ」、水素焙煎で作るブレンドなど、個性豊かな5種類を用意している。アイスコーヒーはダッチスタイルで抽出。低温でゆっくりと抽出することで口当たりが滑らかな、マイルドな味わいに仕上げる。

デザートも充実。フレッシュな苺を贅沢に使用した「苺のナポレオンパフェ」、渋皮入りマロンクリームを使用した「渋皮マロンのモンブランパンケーキ」などを用意する。銀座の並木をイメージした、手作りチュイールが象徴的なオリジナルデザートとなっている。

フードには通常のPRONTOメニューのほか、PRONTO THE FIRST限定の「渡り蟹のトマトクリーム」、トレンドのスープパスタを提供する。

2階は、昼の時間帯はカフェ、17時以降はコーヒー×洋酒が楽しめるバーとして営業。1階とは異なる素材のテクスチャーを使用し、大人の余韻を楽しめる空間になっている。内装のコンセプトは「重厚感とNEO」。

ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ入賞の土井克朗氏が監修した、エスプレッソマティーニ(1,650円～)を全7種類提供。また、厳選されたサントリーウイスキーを複数用意する。

メディア内覧会に登壇したプロントコーポレーション 代表取締役社長の杉山和弘氏は「PRONTO THE FIRSTは、第1号店の地にイチバン上質なPRONTOを立ち上げたい、という思いで開業したものです。品質にこだわったフードとドリンクを提供します」と説明する。

プロントコーポレーション 代表取締役社長の杉山和弘氏

PRONTOでは、昼はカフェ、夜はバーという二面性を特徴にしている。これを極めたものがPRONTO THE FIRSTという位置づけ。杉山社長は「昼は上質なCRAFTED COFFEE、夜は刺激的なESPRESSO & BARとして営業します。フロアによって空間コンセプトも変えています。ぜひ、銀座にお立ち寄りの際にPRONTOの究極の二面性をお楽しみいただければ」とアピールした。

銀座の並木通りは、落ち着いた雰囲気。1階CRAFTED COFFEEでは贅沢なドリップ&ダッチコーヒーを味わいたい

2階ESPRESSO & BARで過ごす、大人の時間。サントリーとコラボした「BAR グラスとコトバ」を使い、現在の気持ちにピッタリなカクテルを提供してもらうのもオススメだ

■information

PRONTO THE FIRST(プロント ザ ファースト)

東京都中央区銀座8-6-25 河北新報ビル

時間：月～木、日・祝：8:00〜23:00／金・土：8:00～翌3:00 ※2階ESPRESSO&BARは17:00以降のみ営業

