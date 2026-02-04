楽曲やイラストなど、作った人の利益や気持ちを守るために設けられている「著作権」。無断で複製して販売するのはOUTだということは分かると思うのですが、「これもダメ?」「これは大丈夫だよね?」と不安になることはありませんか?

そんな著作権に関する不安やモヤモヤを、文化庁がQ&A形式で解決!

著作権は、コンテンツを楽しむあなたと、

作品を生み出すクリエイターが納得してつながるための仕組みです。

「著作権、これってOK?NG?」では、

8つの身近な疑問を出発点に、

著作権の考え方を解説。

著作権を知り、守ることで、

もっと自由に文化を楽しめますように。

(@prmag_bunkaより引用)

文化庁によると、著作権は誰かを罰するためにあるのではなく、コンテンツを楽しむ「あなた」と、作品を生み出す「クリエイター」の双方が、納得して気持ちよくつながるための仕組みなのだそうです。

「好きなアニメのスクショをアイコンにしたい」「推しの楽曲を使った動画をアップしたい」けど、これってOK? それともNG? 文化庁では、そんな身近なケースを8つ用意し、それぞれQ&A形式にて解説するシリーズをスタート!! このほど、その第1問が公開されました。

✍️著作権、これってOK?NG?

「推しのライブ動画をSNSに投稿して、ファンの友達と共有してもいい?」

.

応援したいし、感動を共有したいから、アップロードやシェアをしたいけど……。これって著作権的にはどうなんだろう?

(@prmag_bunkaより引用)

第1問のテーマは、「推しのライブ動画をSNSに投稿して、ファンの友達と共有してもいい?」。

推しのライブに参戦した後は、しばらく興奮冷めやらぬ状態になってしまいますよね。この感動を誰かと共有したい! もっと推しを応援したい! という気持ちが昂るのも当然のこと。しかし……、無許可でライブ動画を公開するのは原則NGなんです。ただし、公式が撮影・投稿まで許可している場合はOKなのだとか。

文化庁Webサイトでは、さらに詳しく解説されているのですが、SNSでは「おお、Q&A形式でわかりやすく解説されていますね!」「著作権の基本について、分かりやすく解説しているドキュメントですね」と、文化庁の取り組みを評価する声が多数寄せられています。

また、「著作権についてはさまざまな方面から気をつけたいですよね…」「みんなの意識が上がると良いな」「勉強致します!」といった声も。本ポストをきっかけに、著作権について正しく知ろうとする意識が広まっているようです。

「みんなやってるから大丈夫でしょ!」と安易に動画を公開してしまうと、推しを応援するどころか、その権利を侵害し、傷づけてしまうことになります。著作権について正しく理解したうえで推し活を楽しみましょう!!

なお、同シリーズは全8問。順次公開されますので、ぜひ、チェックしてみてくださいね。