2025年12月25日から始まった「PSCマーク」、みなさん、ちゃんとチェックしていますか?

【「子供PSCマーク」がはじまりました】

令和7年(2025年)12月25日より、「子供PSCマーク」の表示制度が始まりました。

3歳未満向けおもちゃ、ベビーベッドを購入する際には、「子供PSCマーク」を確認するようにしましょう。

PSCマーク

こちらが、3歳未満の子どもが使う製品を選ぶときの新しい目印「子供PSCマーク」です。丸い方は玩具用、四角い方はベッド用なのですが、どちらも子どものかわいい顔が描かれていて、とっても分かりやすいマークですよね。

消費者庁によると、「おもちゃのネジが数本むき出しになり、こどもの手に当たり傷がついた」「おもちゃのネックレスの糸が切れてとれたビーズ(5mm)を鼻の穴に入れてしまい、異物除去術により摘出した」「可動式ベビーベッドが折れ曲がるかたちになり、こどもが頭から落ちた」などの事故の情報が寄せられているのだとか。乳幼児は何でも口や鼻に入れてしまったり、予期せぬ動きをするので、怖いですよね。

こうした事故を防ぐため、「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」や「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」への「子供PSCマーク」の表示制度がスタート。このマークがついている製品は、国の技術基準に適合していることが示されていることに加え、対象年齢や使用上の注意に関する文言(警告表示)を表示することが義務付けられており、こどもが事故にあう危険性を減らすことができるんです。

この制度が始まって1カ月あまり、SNSでは「こんなのあったんだ」「マークが可愛い!!」「通販だとSNS映え優先の商品が多くピックアップされたりして、安全なものを探すの困ったんだよね。こういうのあると探しやすいよね」「知らなかった。出産祝いとかする時は注意しよう」といった声が。浸透するにはまだまだ時間がかかりそうです。

また、丸い方の玩具用マークについて、「穴から子どもが顔を出している」のか、それとも「被り物をしている」のか、という見え方に関する投稿もちらほら。筆者は「穴から顔」派なのですが、みなさんは、どっちに見えるでしょうか?

お子さんの有無にかかわらず、多くの人に知ってもらいたい「子供PSCマーク」。実際、どんな風に表示されているのか、おもちゃ売り場などでチェックしてみてくださいね。