東京ミッドタウンは3月13日～4月12日、春の到来を祝うイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026(ミッドタウン・ブロッサム)」を開催する。

MIDTOWN BLOSSOM 2026(ミッドタウン・ブロッサム)過去開催時の様子

ミッドタウン・ガーデンには、期間限定の屋外ラウンジ「ROKU 〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE(ロク ミッドタウン ブロッサム ラウンジ」がオープンする。ザ・リッツ・カールトン東京の考案による、ジャパニーズクラフトジン「ROKU」を用いたカクテルやスイーツ、温かいフードを提供。夜はライトアップされた桜を楽しめる。

「ROKU 〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE(ロク ミッドタウン ブロッサム ラウンジ)」 過去開催時の様子

ガーデン入り口に、遊び心溢れるインスタレーション「BLOSSOM AVENUE.」が初登場。街や交差点を想起させるオブジェが配置され、行き交う人々と春の自然や桜並木をつなぐ空間を創出する。デザインは過去のTOKYO MIDTOWN AWARDで優秀賞を受賞した仲野耕介氏が担当する。

BLOSSOM AVENUE. イメージ

イベント期間中、約100本の桜が並ぶ東京ミッドタウンの桜並木はライトアップされ、夜桜も楽しめる。ライトアップ時間は17：00～23：00。

同施設内には、見晴らしの良いオープンテラスを備えたレストランがあり、開放的な空間で桜並木を眺めながら食事ができる。桜の見頃前でも、夜間はピンクのライトアップにより色鮮やかな夜景を楽しめる。会期中は館内各店で、見た目も華やかな春限定のフードやスイーツを用意する。