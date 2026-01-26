星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は4月27日から、「農園の花咲くリゾナーレ」を開催する。

リゾナーレの各施設では、春の訪れを祝う祭典「花咲くリゾナーレ」を開催している。リゾナーレ那須の農園「アグリガーデン」では、年間100種類以上の野菜やハーブを育てている。そこで、ハーブや野菜と花を掛け合わせた空間やアクティビティを提供し、那須の春を感じてほしいという思いから、今回のイベントが企画された。開催期間は2026年4月27日～5月31日までとなる。

360度花やハーブ、野菜に囲まれた空間

イベント期間中、レセプションにバラやユーカリ、トウモロコシなどを組み合わせた装飾を施し、360度花やハーブ、野菜に包まれるような空間を演出。花やハーブを1本の糸で連なるようにくくり、天井から吊り下げて装飾する。また、今年は花のシャワーを浴びているかのようなフォトスポットがレセプションに初登場。ソファに座って見上げてみたり、フラワーシャワーに入ったりと一味違うお花見を満喫できる。

客室で楽しむ「ナイトフラワーボックス」

夜のひとときを客室で楽しむために、花を食べて、香って楽しむ「フラワーボックス」が新登場。春らしい華やかな香りのエルダーフラワーシロップをノンアルコールのスパークリングワインで割り、特製モクテルとして味わう。モクテルに合わせ、クリームチーズや生ハムを使用し、エディブルフラワーをちりばめた彩り豊かなおつまみを添えた。さらに、花のイラストと花言葉を合わせる絵合わせカードも用意。花の香りに包まれ、花のドリンクやおつまみ、カードゲームを楽しみながら、春の訪れを満喫できる。料金は2名分で5,500円。当日19:30までの予約が必要となる。

間伐材をデザインして作る「フラワースタンドづくり」

間伐材を加工して作るオリジナルのフラワースタンド

農園アグリガーデンでは、フラワースタンドづくりを開催する。施設内では、健全な森林を維持するために定期的に間伐を行っている。間伐によって生まれた木材を使用するため、木材の色や形、サイズも様々。自分好みの木材を選び、穴を開けたり削ったりして形作ることで思い思いのスタンドができあがる。最後に、お気に入りのドライフラワーをガラス瓶に通すと、自分だけのオリジナルフラワースタンドが完成する。料金は1セット2,500円。参加には前日20時までの予約が必要。