近江トラベルが運営するオーミマリンは3月28日～4月15日、「海津大崎桜お花見クルーズ」を運航する。

海津大崎

同クルーズの発着場所は彦根港。船での移動のため渋滞の心配がなく、琵琶湖の上から「日本のさくら名所100選」に選ばれた海津大崎の桜並木を眺めることができる。

往復料金は大人(中学生以上)4,000円、子ども2,000円。事前予約制。WEBからの予約で1人につき300円割引となる。