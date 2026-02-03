JR西日本は、大阪駅と新大阪駅に新タイプの顔認証改札機を導入すると発表した。大阪駅(うめきたエリア)を未来駅と位置づける取組みの一環で、利便性向上と快適な移動体験の実現を目的に実証実験を行うとしている。

大阪駅(うめきたエリア)と新大阪駅に設置している顔認証改札機

2023年3月以降、JR西日本は大阪駅うめきた地下口と新大阪駅東口で顔認証改札の実証運用を続けてきた。新たに導入する新型顔認証改札機は、将来的な他駅への展開を見据え、従来の標準型改札機(IC専用)に顔認証機能を増設した構成としている。進行方向に縦列で2台の顔認証カメラを配置し、認証精度の向上を図る。

大阪駅うめきた地下口と新大阪駅東口に設置している現行の顔認証改札機を撤去し、代わりに新型機を設置。大阪駅の連絡橋口にも顔認証改札機を新たに設ける。

今回の実証実験は、従来のIC専用改札機に顔認証を併設した「新たな標準改札機」の利用状況を把握することが目的だという。新大阪～大阪間を含む「ICOCA定期券」を所持し、モニター登録を行った利用者を対象に実施する。検証期間は3月2日から当面の間とされ、モニター募集も同日から開始する。

従来のIC専用改札機に顔認証を併設した「新たな標準改札機」

顔認証改札機実証実験モニター応募方法

顔認証用カメラの設置箇所と顔認証範囲

JR西日本は今回の取組みについて、改札機の台数を減らすことなくICと顔認証の両サービスを同一の改札機で提供できる点が大きな特徴としている。今後は利用状況を踏まえ、他の改札口や駅への展開を検討するという。