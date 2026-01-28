セブン‐イレブン・ジャパンは2月3日から、鎌倉発のチョコレートブランド「CHOCOLATE BANK(チョコレートバンク)」が監修した新作アイス2種を全国のセブン‐イレブンにて販売する。

鎌倉発のCHOCOLATE BANKは、カカオの鮮度にこだわり、チョコレートの新たな楽しみ方を探求するブランド。今回販売する商品は、カカオ豆を包んでいる希少素材「カカオフルーツ」を使用したさわやかなワッフルコーンと、王道であるチョコレート×バナナの組み合わせをもっとおいしく仕上げたパフェアイスの2種。

「CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ホワイトショコラ＆カカオフルーツ」(386.64円)は、CHOCOLATE BANKのカカオバターを使用したこだわりのホワイトショコラアイスと、さわやかなカカオフルーツアイス、カカオフルーツソースを巻いた、3つの味わいが楽しめるアイス。

同商品は「カカオフルーツ」が持つさわやかな酸味と華やかな味わいを、ワッフルコーンで表現しており、チョコレート原料としてのカカオとフルーツとしてのカカオを同時に楽しめる一品。

「カカオフルーツ」は、チョコレートの原料となるカカオ豆を包んでいる白い果肉(カカオパルプ)のことで、カカオ産地でしかほとんど味わうことができない希少なフルーツとして近年注目を浴びている。

カカオフルーツ イメージ

2月3日から数量限定で全国にて販売する。

「CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ホワイトショコラ＆カカオフルーツ」(386.64円)

「パフェアイス ショコラ＆完熟バナナ」(365.04円)は、CHOCOLATE BANKのチョコレート原料を2種類使用したチョコレートアイスと、完熟バナナピューレを配合したバナナアイスを組み合わせた商品。

トッピングにもCHOCOLATE BANKのチョコレート原料を使用したこだわりのチョコレートソースと、完熟バナナ果肉ソースを使用している。

また、各アイス部分には隠し味としてアーモンド原料を配合し、天面にはキャンディングアーモンド(アーモンドを砂糖でコーティングして甘く仕上げた)をトッピング。これにより、アーモンドの香ばしさがアクセントとなり、全体の味わいの親和性を高めている。

同商品は2月3日から数量限定で全国にて販売する。