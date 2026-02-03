ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第7回ライブ配信が2月3日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、元報知新聞MLBマリナーズ担当記者の大富真一郎氏が出演。MLBを長年取材してきた両氏が、現場目線のエピソードや分析を交えながらトークを繰り広げた。

番組内では、大富氏が担当記者として取材していた当時のマリナーズの話題に。イチロー氏、佐々木主浩氏など、複数の日本人選手が在籍していた時代を振り返る中で、話題はイチロー氏の偉大さへと及んだ。

イチロー氏は1991年ドラフト4位でオリックス・ブルーウェーブ（現・オリックス・バファローズ）に入団し、2001年からはマリナーズでプレー。日米通算4367安打という世界記録を樹立し、2019年3月に現役引退を表明した。

大富氏は、イチロー氏の凄さについて「当たり前のことをずっとやり続けられるところ。完全に努力の人だと思う」と語り、その継続力に強い印象を受けたと明かした。

さらに、「当然凄い才能があった上で」と前置きし、「例えば毎日ストレッチやらなきゃいけない状況で、本当に365日続けるのってなかなかできないと思う。それができる人なので、凄いと思う」と述べ、日々の積み重ねを欠かさなかった姿勢こそが、イチロー氏を唯一無二の存在に押し上げた要因だと強調した。

このほか番組内では、大富氏の記者時代の取材エピソードや、イチロー氏が打ち立てたシーズン262安打記録が破られる可能性についても話題に上り、濃密なトークが展開された。

