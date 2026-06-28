元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が27日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「12年ぶりの8カード連続の負け越しとなった横浜DeNAの打開策をファンの方と考えてみた!」に出演。相川亮二監督率いるDeNAの苦戦について持論を展開した。

相川亮二監督

山本祐大のトレードを嘆く手厳しい声に高木豊氏が持論

この動画では、苦境が続くDeNAのファンから寄せられたコメントに高木氏が返答していく企画を実施。その中で「(山本)祐大のトレード、取り返しのつかないことをしてくれた」という、正捕手の放出を嘆く手厳しい声が冒頭で取り上げられた。

このトレード以降にチームのリズムが崩れたというファンの声に対し、高木氏は「確かに負担は松尾1 人にかかってるよね。戸柱もそうかも分からないけども、主戦として言われる松尾がプレッシャー、責任を全部被るような形で一生懸命頑張ってる」と、若手の松尾汐恩に言及。続けて「確かに祐大がいる時の落ち着きと松尾1人になった時のちょっとバタつきと、それはちょっと感じるな」と語り、山本祐大が移籍したことによる捕手陣の安定感の変化を指摘した。

しかし高木氏は、この電撃トレードの背景にあるフロント側の戦略的な思惑にも着目。「確かに今年1年やれば、来年か再来年にFAを穫れてたと思うんだよね。そしたら出ていく可能性もあったし、だからここら辺でトレードしておくほうがという、1つの戦略みたいなのも球団の中にはあったと思うんだよね」とフロントの事情を推察した上で、「いつまでも併用してると松尾が育たないという1つの考え方もあっただろうし、これはちょっと賭けもあったと思うんだよね」と球団側の意図を代弁した。

さらに高木氏は、現在の苦しいチーム状況について「球団も『ちょっと落ち着かなくなるだろうな』という予想はついたと思うんだよね。だから、これはもう想定内っていうことじゃないのかなっていうふうには思うな」とコメント。将来を見据えた世代交代とリスク管理の代償として、現在の低迷はある程度織り込み済みの上での決断だったのではないかとの見方を示していた。