ソフトバンクとロッテ、6回終了時点で3-3の同点

ソフトバンクが2回表に正木智也の3ランなどで3点を先制。しかしロッテは5回裏、山口航輝の1発を含む3得点で追いつき、3-3の同点に。両チームとも譲らず、緊迫した展開が続いている。

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