オリックスが3点差で楽天に勝利

先発投手：オリックスは九里 亜蓮が7回2失点の好投（5安打3奪三振）、楽天の藤井 聖は5回1失点 得点経過： 3回裏：オリックスが1点を追加 6回表：楽天が2点を追加 7回裏：オリックスが4点を追加 注目選手：オリックスの西川 龍馬が1本塁打、4打点の活躍、オリックスの山中 稜真が2得点の活躍。

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