中日vsヤクルト、6回終了で3-3の同点！

5回裏にヤクルトが先制するも、6回表に中日が細川の活躍で3点を奪取。しかし、その裏ヤクルトはサンタナ、松下のホームランで追い付き、試合は振り出しに戻った。緊迫した展開が続く。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ