西武、序盤で1点リード

西武が1回裏に1点を先制し、1-0で日本ハムをリード。以降、両チームとも追加点なく、西武が1点リードのまま3回を終えた。序盤は西武が優位に試合を進めている。

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
2 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
2 阪神 68 36 31 1 .537 0
4 広島 67 26 38 3 .406 9
5 DeNA 69 27 40 2 .403 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 74 44 28 2 .611 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 74 41 33 0 .554 4
4 オリックス 71 37 33 1 .529 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 70 27 42 1 .391 15