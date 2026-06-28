巨人が1点リード 序盤を終えて

2回表に巨人が1点を先制し、1-0で試合をリード。DeNAはまだ無得点。巨人のキャベッジが1打点を挙げ、序盤を終えて1点差の展開となっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(三)筒香 5(右)度会 6(捕)松尾 7(遊)宮下 8(中)三森 9(投)石田裕

巨人: 1(二)浦田 2(右)松本 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(一)大城 6(捕)岸田 7(中)キャベッジ 8(左)浅野 9(投)井上

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
2 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
2 阪神 68 36 31 1 .537 0
4 広島 67 26 38 3 .406 9
5 DeNA 69 27 40 2 .403 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 74 44 28 2 .611 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 74 41 33 0 .554 4
4 オリックス 71 37 33 1 .529 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 70 27 42 1 .391 15