巨人が1点リード 序盤を終えて
2回表に巨人が1点を先制し、1-0で試合をリード。DeNAはまだ無得点。巨人のキャベッジが1打点を挙げ、序盤を終えて1点差の展開となっている。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(三)筒香 5(右)度会 6(捕)松尾 7(遊)宮下 8(中)三森 9(投)石田裕
巨人: 1(二)浦田 2(右)松本 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(一)大城 6(捕)岸田 7(中)キャベッジ 8(左)浅野 9(投)井上
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|2
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|2
|阪神
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|広島
|67
|26
|38
|3
|.406
|9
|5
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|74
|44
|28
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|74
|41
|33
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|71
|37
|33
|1
|.529
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|70
|27
|42
|1
|.391
|15