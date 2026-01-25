現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』(テレビ朝日系列にて毎週日曜9:00～9:30放送)、に、「極秘防衛機関【CODE】」のエージェントとして、コードナンバー：スリー役に玉城裕規、ファイブ役に小柳心、シックス役に平川結月が新キャストとして登場することとキャストコメントが発表された。

主人公・万津莫/仮面ライダーゼッツ(今井竜太郎)が属する極秘防衛機関“CODE”の司令官・ゼロ(声・川平慈英)が、CODEの元エージェント・ノクス/小鷹賢政(古川雄輝)によって破壊されてしまったばかりか、ついにCODEの“闇”を知ってしまった莫が苦悩するというシリアスな展開を迎えるなか、CODEの歴戦のエージェント3人が相次いで出現する。

カメレオン俳優・玉城裕規、新たな司令官《コードナンバー：スリー》役で降臨

第17話のラストで突然姿を現し、怪しさを振りまいたコードナンバー：スリー。彼は、破壊されたゼロに代わって司令官を務めることとなったエージェントで、目的のためなら手段を選ばない冷酷な男だ。

演じる玉城裕規(たまき・ゆうき)は、『刀剣乱舞』『弱虫ペダル』『ライチ☆光クラブ』など数々の舞台やミュージカルで活躍。映像作品でも『遺留捜査』(2022年/テレビ朝日）、『罠の戦争』（2023年/関西テレビ・フジテレビ）、『科捜研の女 season23』（2023年）、映画『NOT BEER』（2023年）、『邪魚隊/ジャッコタイ』（2024年）などに出演している。

特撮ヒーロー作品は本作が初出演&“擬装”も初。「歴史ある仮面ライダーシリーズの作品に参加させていただけていることが夢のように幸せです。そして、まさか擬装できるとは…まさに夢か現かわかりません」とコメントを寄せている。

CODEを守る番犬!?《コードナンバー：ファイブ》小柳心

新たに登場するコードナンバー：ファイブは、“CODEの番犬”を自認する、荒々しいエージェント。狙ったターゲットは絶対に逃がさない、執念深さも持ち合わせている。CODEへの復讐に燃えるノクスとはどのような戦いを繰り広げていくのか。

演じるのは、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』(2022～2023年)の終盤、敵の幹部・ソノロク役で登場し、その存在感で波乱をもたらした怪優・小柳心(こやなぎ・しん）。小柳は「ソノロクからファイブ、6から5へと“出世した”と考えております。もしかするといつか1に…なんて“夢”を見ながら邁進していく所存です!」と『ゼッツ』での大暴れを宣言。「息子にパパは仮面ライダーだと言えて鼻高々！引き続きお楽しみください!」と意気込みを語っている。

2年ぶり特撮作品に凱旋! 平川結月が《コードナンバー：シックス》に

コードナンバー：シックスは、怪事課の刑事・南雲なすか(小貫莉奈)の高校時代の親友・宮本紅覇(みやもと・くれは）。彼女は第18～19話、夢の中で莫と出会ったことをきっかけに、CODEのエージェントだった記憶を取り戻し、組織に復帰することを決断した。葛藤を乗り越え、使命に目覚めた彼女は今後、CODEのためだけに動いていくのだろうか。

演じるのは、『王様戦隊キングオージャー』（2023～2024年）でリタ・カニスカ/パピヨンオージャーを演じて人気を博した、平川結月(ひらかわ・ゆづき）。『キングオージャー』では高い襟と前髪で顔を隠すクールな国王を演じたが、本作はファン待望の“顔出し”出演。しかも約２年ぶりに特撮ヒーロー作品に戻ってくるとあって、SNSでは「おかえりー」という声援が飛び交っている。

平川は「今回はエージェントということで銃でのアクション等も挑戦しております。そして、擬装。非常にゾクゾクしました。『キングオージャー』で“王鎧武装”していたときとはまた違った感覚です」と胸を高鳴らせながら撮影に励んでいるという。

