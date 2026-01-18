東映は、2月3日・4日に横浜アリーナ(神奈川県横浜市)で開催する「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」に関して、追加出演者としてアーティスト2組を発表した。また有料配信の実施、DAY2 スーパー戦隊DAYでの注釈付き立見席の販売も行う。

DAY1追加出演：TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki & TOPHAMHAT-KYO

2月3日開催「DAY1 -KAMEN RIDER-」では、アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のOP主題歌を担当しているTeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki & TOPHAMHAT-KYOが追加出演決定。

「仮面ライダーになりたい」という、誰もが一度は抱き、そして忘れていった夢。 その夢を、大人になっても追い続ける“本気の仮面ライダーごっこ”がテーマの、現在放送中のOP主題歌「Wanna be」を、横浜アリーナで初披露する。

DAY2追加出演：May'n

2月4日開催「DAY2 -SUPER SENTAI 50th-」では、2月15日より放送開始の新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』よりMay'nが緊急参戦。1月18日AM10:00から行われた番組制作発表会見の中で明かされたばかりの主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」を担当し、「超英雄祭2026」にてライブパフォーマンスが初披露される。

有料配信実施決定&過去公演のハイライト公開

また、有料配信の実施も決定。この決定に伴い、東映特撮YouTubeにて過去公演のスペシャルハイライト映像が公開されている。DAY2 スーパー戦隊DAYについては、注釈付き立見席を開放する。発売は1月18日9時より発売開始。

配信チケット料金（PIA LIVE STREAM）

1DAY視聴券：4,500円

2DAYS視聴券(ポスター付き)：9,500円

2月28日23：59まで何度でも視聴可能。購入期限は1DAY視聴券が同日21：00まで、2DAYS視聴券が同日18:00まで。特典のポスター(B2サイズ)は3月上旬以降の発送。

「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」

日時

DAY1 -KAMEN RIDER-：2月3日 開場17:30／開演18:30(※予定)

DAY2 -SUPER SENTAI 50th-：2月4日 開場17:30／開演18:30(※予定)

会場

横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10）

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映AG・東映