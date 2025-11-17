タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」の新商品として、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ(キキ＆ララ)」の50周年を記念した「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」(希望小売価格：13,200円)を11月22日に発売する。

本商品は、キキ＆ララ50周年のお祝いを全身で表現した大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」のコラボレーションドール。キキ＆ララの“ゆめかわいい”世界観を、パステルカラーのブルーやピンクを基調に、ドレスやイヤリングに星のモチーフをちりばめて表現した。

ヘアカラーはキキ＆ララをイメージしたブルー、ピンク、パープルの3色のミックス、ハーフアップの三つ編みアレンジでバックスタイルも印象的に仕上げている。小物はキキ＆ララの50周年のオリジナルロゴがプリントされたバルーンやピンクのグリッターの王冠型ヘッドドレスのほか、襟と裾部分にエコファーをあしらった“ゆめいろカラー”のケープが付属し、ケープスタイルのコーディネートも可能。全面箔押しのパッケージなど、キキ＆ララ50周年を記念する豪華な仕様となっている。

