きょう3日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)では、浪人した有名人が集結する。

5浪して東京大学に合格し、現役東大生でありながら毎年東大受験を続けているという阿修羅は、その独特な空気感から、明石家さんまから「阿修羅っぽくない、名前を変えたほうがいい」などイジられまくる。

阿修羅が「僕の持論なんですけど、恋愛って大学受験と似ている部分がある」と言い出すと、受験トークより恋愛トークが好きなさんまが「全然似てないよ!」とテンション高く反論。檜原洋平(ママタルト)から「さんまさん、勉強の話嫌いですよね?」とツッコまれる。

1浪して成城大学に進学したえなりかずきは「『天才になれるCD』など怪しい商品を買ってしまった」と迷走していたことを打ち明ける。さらに、「いまだに悔しい」と、憧れていた超有名女優とのデート企画を受験のために断ったという出来事を振り返ると、さんまは「デートに決まってるやろ!」と憤慨。その女優の名前を聞くと、スタジオ中が騒然となり、さんまは「腹立つわ!」と、勉強を選んだえなりに思わず怒りをぶつける。

ほかにも、石川みなみアナ、上原浩治、谷まりあ、たむらかえ、椿鬼奴、羽鳥慎一、原千晶、ひょっこりはん、まなぶ(カミナリ)、村井美樹が出演する。

