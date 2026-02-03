NOT A HOTELは2月2日、新プロジェクト「NOT A HOTEL YUGAWARA」が神奈川県・奥湯河原エリアで新たに始動することを発表した。

奥湯河原にNOT A HOTELの新拠点

同社は「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoTなどのテクノロジーによる快適性を両立した別荘を提供している。2020年の創業以来、これまでに全国9拠点を開業してきた。NOT A HOTEL YUGAWARAが加わり、今後開業予定の拠点も含めたプロジェクトは全国17拠点へと拡大する。

「奥湯河原」に新たなNOT A HOTELが誕生

都心から90分の温泉地・奥湯河原に、計2棟の建築を展開する。1棟はまるごと所有できるヴィラ「YUAMI」、もう1棟は複数のスイートルームで構成される。

中でもフラッグシップとなるヴィラタイプYUAMIは、趣の異なる3つのプライベート温泉と4つのバスルームを完備。その日の気分や過ごし方に合わせて湯を選び、深く呼吸しながら奥湯河原の自然に没入していく体験を提供する。

設計は建築チーム「NOT A HOTEL ARCHITECTS」が手掛ける。販売開始時期や開業予定時期など、今後の詳細は随時発表される。

まるごと所有できるVILLA「YUAMI」

段差のある地形に寄り添うように、レベルの異なるフロアを連続的に配置。部屋を移動するごとに自然との距離感が緩やかに変化する構成とし、敷地全体との関係性を意識した設計としている。3枚に折り重なる屋根がそれらを包み込み、ひとつの風景としてつなぐ。

インフィニティプールと隣り合い、川を見渡す露天風呂や、開放感と落ち着きを備えた中庭に面する岩風呂、風情ある庭の中にひっそりと佇む野天風呂を用意している。その日の気分や感覚のままに湯を巡り、心と身体を芯から癒すことができる。サウナは岩風呂や露天風呂、プールと連続する動線上に計画されている。

幅約17mの大開口が絵巻物のような景色を切り取るリビング&ダイニング。 ガラスブロックを通して差し込む光のゆらぎが水や湯の気配を思わせ、空間にやわらかなリズムをもたらす。

ONSEN SUITEタイプ

複数のスイートルームで構成されるもう1棟の建築は、ミニマルに研ぎ澄まされた空間が、四季折々に移り変わる景色を美しく引き立てる。

掲載しているCGパースはすべて完成予想図であり、仕様は変更となる場合がある。