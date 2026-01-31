HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)は、桜が見頃を迎える2026年春に、4つの世界遺産寺院を舞台にした「春の特別拝観プライベートツアー」を開催する。

特別拝観は、単なる観光にとどまらない「対話」を重視するため、あえて1日1組限定で実施する。

桜の時期の特別拝観プライベートツアーに、今回新たに加わったのは、英国エリザベス女王も愛でた石庭として知られる「龍安寺(大雲山龍安寺)」。閉門後の方丈縁側を貸し切り、夕暮れ時の石庭を前に住職とともに坐禅体験ができる。学芸員の案内で通常非公開の仏殿や茶室、寺宝も拝観できる。開催日は4月2日・3日。料金は1組最大4名までで40万円。

世界遺産「平等院」春の早朝特別拝観プライベートツアーは、昨年好評だった秋のツアーに続き実施する。開催時間は7:00～9:00頃の早朝で、静寂の中、桜に包まれた鳳凰堂と阿字池の絶景を独占できる。阿弥陀如来坐像との対面や庭園・ミュージアム鳳翔館見学に加え、通常非公開の重要文化財「浄土院養林庵書院」では住職との対話もできる。開催日は4月1日・3日。料金は1組最大8名までで40万円。

世界遺産「平等院」 春の早朝特別拝観プライベートツアー

世界遺産「東寺(教王護国寺)」春の夜間特別拝観プライベートツアーは、一般拝観終了後の静かな境内を貸切で巡る。皇族をお迎えする場として造られた通常非公開の「小子房」で壮麗な襖絵を鑑賞後、僧侶の解説とともに国宝の金堂や五重塔内部を拝観。樹齢120年を超える不二桜と国宝建築が織りなす夜の絶景を独占できる。開催日は3月28日・29日・30日。料金は1組最大8名までで40万円。

世界遺産「東寺(教王護国寺)」 春の夜間特別拝観プライベートツアー

世界遺産「清水寺(音羽山清水寺)」春の早朝特別拝観プライベートツアーは、静寂に包まれた早朝(6:30～8:30頃)、荘厳な本堂や、眼下に雲海のように広がる美しい桜を眺めることができる。執事の案内で国宝の本堂内陣をはじめ、通常非公開の「宝蔵殿」を巡り、貴重な仏像や絵馬を鑑賞できる。名庭「月の庭」を擁する成就院では、僧侶との対談の時間も設ける。開催日は、3月27日、4月4日・5日。料金は1組最大4名までで40万円。

世界遺産「清水寺(音羽山清水寺)」 春の早朝特別拝観プライベートツアー

(C) 龍安寺 Ryoanji Temple, 平等院 Byodoin Temple, 東寺 Toji Temple, 清水寺 Kiyomizudera Temple. All rights reserved.