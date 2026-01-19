星野リゾートは2026年にかけ、全国で8施設を順次開業する。

2026年4月21日に開業する「OMO7横浜」BASEGATE横浜関内 夜景イメージ

「OMO5横浜馬車道」1月15日開業

みなとみらい線「馬車道」駅直結の超高層ビル内、地上150m以上の高層階に位置する「OMO5横浜馬車道」(神奈川県 横浜市)が、2026年1月15日に開業した。コンセプトは「360°天空のボヤージュ」。ベイブリッジや横浜の街を360度見渡せる展望フロアや客室からのパノラマビューは、まるで空を航海するような体験となる。全室にキッチンと洗濯乾燥機を完備し、最大6名で泊まれる136平米のスイートも用意。絶景を独り占めしながら、横浜の空に暮らすような滞在が叶う。

OMO5横浜馬車道からの眺望

「OMO7横浜」4月21日開業

4月21日には、横浜・関内駅前に「OMO7横浜」が誕生する。村野藤吾氏設計の旧横浜市庁舎行政棟をリノベーションした同社初のレガシーホテル」として、建物の歴史的価値を継承しつつ、都市観光の新たな楽しみ方を提案する。館内では横浜発祥グルメや「パン飲み」を楽しめるほか、夜は屋上テラスで浜風を感じながら音楽に浸るイベントも開催。OMOレンジャーによるガイドツアーで、ガイドブックには載っていないディープな横浜の魅力へと誘う。

OMO7横浜 外観イメージ

「奈良監獄ミュージアム」4月27日開業

4月27日、国の重要文化財「旧奈良監獄」が「奈良監獄ミュージアム」(奈良県 奈良市)として生まれ変わる。明治政府が完成させた「五大監獄」の中で唯一全貌が現存する赤レンガ建築を保存・活用し、その圧倒的な建築美と歴史的価値を未来へ継承する。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。当時の状態を残した保存エリアや、多角的な視点から「問い」を深める展示エリア。余韻に浸るカフェ&ショップなどを通じ、訪れる人が監獄から受けた問いに向き合い、自らと対話し、生き方をも見つめ直すきっかけを提供する、新たなミュージアムとなる。

奈良監獄ミュージアム 旧奈良監獄 表門

「界 草津」6月7日開業

「温泉街の賑わい」と「静謐な温泉宿」を専用トンネルでつなぐ「界 草津」(群馬県 草津温泉)が、6月7日、日本三名泉の地に誕生する。トンネルを抜けた先の高台には広がるのは、名湯・万代鉱源泉など2種の酸性泉や、群馬の絹文化に浸るご当地部屋「シルクアートの間」などの非日常の空間。夕食は上州の恵みを味わう会席料理のほか、敷地内の「蕎麦割烹」も選択でき、その日の気分に合わせて滞在をアレンジできる。

界 草津 イメージイラスト

「BEB5門司港」7月24日開業

同社の福岡県初進出となる「BEB5門司港(ベブ)」(福岡県 北九州市)が、7月24日、レトロな街並みが残る門司港エリアに誕生する。コンセプトは「トキメキ海峡ステイ」。全室から関門海峡の絶景を望むことができ、時間とともに移ろう景色を独り占めできる。24時間オープンのパブリックスペース「TAMARIBA」では、飲食の持ち込みも自由。「居酒屋以上 旅未満」のルーズなスタイルで、気の合う仲間と語らいながら、絶景と遊び心に満ちた滞在を楽しめる。

BEB5門司港 TAMARIBA イメージ

「界 宮島」今夏開業予定

同社の広島県初進出となる「界 宮島」(広島県廿日市)が、2026年夏、嚴島神社を望む宮島口エリアに開業する。全室オーシャンビューのご当地部屋「海霧の間」からは瀬戸内の島々が織りなす絶景を一望でき、幻想的な海霧や福山デニムなど地域の風情をデザインに取り入れた。大浴場での湯浴みはもちろん、かつて瀬戸内で親しまれた「石風呂」を現代に再現し、古の知恵に癒されるここだけの入浴体験を提供する。

界 宮島 ご当地部屋「海霧の間」

「界 松本」今夏リニューアルオープン

2026年夏、芸術の街・松本に佇む「界 松本」(長野県 浅間温泉)が、装いを新たにリニューアルオープンする。八種十三通りの多彩な湯浴みや、信州ワインと料理のマリアージュはそのままに、音楽とアートが彩るモダンな空間がさらに進化。国宝や雄大なアルプスの山々に囲まれた地で、知的好奇心と感性を満たす上質な温泉滞在を提案する。

界 松本 施設外観

「界 蔵王」今秋開業予定予定

同社の山形県初進出となる「界 蔵王」が、2026年秋、標高約880mの「天空の温泉郷」蔵王温泉に開業する。火口湖「御釜」をモチーフにした360度パノラマのルーフトップテラスからは、蔵王連峰や朝日連峰の壮大な景色を一望できる。大浴場では、強酸性の硫黄泉を段階的に楽しむ湯巡り体験を提供し、美肌の湯として名高い名湯を心ゆくまで堪能できる。雄大な自然と一体になり、心身ともに解き放たれる滞在を提案する。

界 蔵王 ルーフトップテラスイメージ

「星のや奈良監獄」2026年開業予定予定

国の重要文化財である「旧奈良監獄」の美しい赤レンガ建築を活かしたラグジュアリーホテル、「星のや奈良監獄」(奈良県 奈良市)が2026年に誕生する。最大の特徴は、かつての舎房を快適な客室へと生まれ変わらせた空間体験。放射状に広がるハヴィランド・システムなどの建築美や重厚な歴史はそのままに、現代の快適性を融合させた。

星のや奈良監獄 施設イメージイラスト

「リゾナーレ福井」2027年秋開業予定

2027年秋、北陸エリア初となる「リゾナーレ福井」(福井県勝山市)が誕生する。世界三大恐竜博物館の1つ「福井県立恐竜博物館」がある「かつやま恐竜の森」内に位置し、恐竜をテーマにしたアクティビティなど、想像を超える体験を提供。松ぼっくりをイメージした特徴的な外観のホテルは豊かな自然環境と調和し、四季折々の風景に包まれる滞在を提案する。

リゾナーレ福井 外観イメージ

「星のや飛鳥」2027年開業予定

2027年、日本国はじまりの地・奈良県明日香村に「星のや飛鳥」が開業する。国内で唯一、村の全域が「歴史的風土特別保存地区」に指定された稀有な地。村のまちなみを踏襲した低層の客室棟や、棚田を想起させる庭園など、美しい原風景と調和する空間を創出する。かつて日本初の宮都「飛鳥京」があったこの地で、数々の史跡や歴史上の人物たちの足跡を身近に感じながら、悠久の時と圧倒的な非日常に浸る滞在を提案する。