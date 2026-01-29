日本初進出のサステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」が予約受付を開始！

2026年3月上旬に開業予定である米国発サステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」は、このたび開業に先立って宿泊予約の受付を開始した。「1 Hotel Tokyo」は、ホスピタリティ業界のビジョナリーとして知られるバリー・スタンリヒト氏が創設したサステナブルラグジュアリーホテルブランド「1 Hotels」の日本初進出であり、皇居外苑、東京タワー、都心のスカイラインを一望することができる都会の絶景を楽しむことができる赤坂トラストタワーの38〜43階に位置している。

【画像】日本初進出の米国発サステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」（写真3点）

本ホテルは、環境を配慮したサスティナブルな試みにデザイン性を融合させたもの。「未来志向のホテル」を目指しており、日本のホスピタリティと不動産開発を牽引する森トラスト株式会社との長年にわたる協働により、実現した。

全211室となる客室は、3つのペントハウスを含む計24室のスイート、5室のユニバーサルルームを備えており、どの客室もプリザーブドモスや再生パレットを使用したアート、地元職人によるインテリア、厳選されたグリーンなど、サステナブルな素材とクラフトマンシップが融合したアイテムの数々が起用されている。

施設内にはスパも完備しており、日本と西洋の伝統を融合したホリスティックトリートメントが提供される。プライベートルーム5室とカップルスイート、リラクゼーションスペースやハマムルームなども完備している。

1 Hotel Tokyo

https://www.1hotels.com/tokyo