【1月27日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

1月27日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! あの人気商品の「盛りすぎ」モデルや、専門店監修のバレンタインギフト、食感の楽しいクレープやロールケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年1月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 390kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ローソンの定番『プレミアムロールケーキ』のクリームが思う存分楽しめる新商品が登場です。圧倒的なクリームのボリュームで、一口ごとに幸せが広がる満足度の高いスイーツに仕上がっています。自分へのご褒美にぴったりの、贅沢な一品です。

「くちどけショコラクレープ」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 270kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ココア風味の生地で、チョコソースとチョコホイップを包み込んだ「くちどけショコラクレープ」が登場。しっとりとした生地と濃厚なチョコの味わいが重なり、おやつタイムを華やかに彩ってくれます。チョコの美味しさを存分に堪能できる一品になります。

「うずまきロールケーキ チョコ」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 396kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チョコクリームとミルク風味クリームの2種類の味わいが楽しめる「うずまきロールケーキ チョコ」が登場です。ふんわりとした生地で2つのクリームを巻き込んだ、シンプルながらも満足感のある、定番人気の味わいになっています。

「ストロベリーマニア 苺ショコラ 6個入」(864円)

「ストロベリーマニア 苺ショコラ 6個入」(864円)

価格 : 864円

エネルギー : ミルク1個あたり : 熱量46kcal/ホワイト1個あたり : 熱量45kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

いちごのスイーツ専門店『ストロベリーマニア』監修の「苺ショコラ 6個入」が登場。かわいらしい苺型のチョコレート2種(ミルク・ホワイト)を詰め合わせたこちら。バレンタインギフトや手土産にも喜ばれる、華やかで可愛らしいアソート商品になります。

「ピザロール アップルカスタード」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 195kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もちもちとした生地が魅力のピザロールシリーズから、アップルカスタードが登場です。シナモン香るカスタードフィリングとりんごを合わせた、スイーツ感覚で楽しめるこちら。温めても美味しい、冬のティータイムにぴったりな一品に仕上がっています。

まとめ

1月27日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」や「くちどけショコラクレープ」、「ストロベリーマニア 苺ショコラ 6個入」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ

note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net この著者の記事一覧はこちら

;;link;;

/article/20220718-2400123/

/article/20220616-2369431/

/article/20220511-2340483/

/article/morning-1/

/article/tokyo-soba-1/

;;site;;

ローソン

https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1517980_5162.html