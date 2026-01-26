セブン‐イレブン・ジャパンは1月30日、「世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を東海エリアの3県(愛知県、岐阜県、三重県)のセブン‐イレブン店舗で開催する。

世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり

同フェアでは、名古屋発祥の居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」を展開するエスワイフードと初めて商品を共同開発し、同店の看板商品である「幻の手羽先」で使われる、辛さと風味が際立つ秘伝のスパイス「幻のコショウ」を使用したおむすびや惣菜、揚げものなど全9品を展開する。さらに、販促物やパッケージには、同店のキャラクター「鳥男」がセブン‐イレブンのユニフォームを着用した特別イラストを採用し、フェアならではの楽しさを演出する。

「幻のコショウ付き 揚げ鶏」(273.24円)は、セブン‐イレブンの「揚げ鶏」に、別添えの幻のコショウをかけることで、幻の手羽先をイメージさせる香りと辛味を楽しめる商品。

「世界の山ちゃん 幻のコショウ付き 揚げ鶏」(273.24円)

「焼き鳥おむすび 幻のコショウマヨネーズ入り」(280.80円)は、ご飯、焼き鳥マヨネーズに、幻のコショウマヨネーズを使用したおむすび。

「温玉唐揚げ丼」(753.84円)は、ジューシーな唐揚げに幻のコショウを効かせ、温玉と組み合わせることで食べ進む一品。

「旨辛ジャーマンポテトドッグ」(356.40円)は、パリッとした食感の良いソーセージに、幻のコショウを効かせたジャーマンポテトと、とろけるチーズをトッピングした。

「幻のコショウ香る鶏ちゃん風パスタ(醤油味)」(594円)は、岐阜県の郷土料理「鶏ちゃん」をヒントに、にんにく香る和風醤油ダレで鶏肉と野菜をじっくり漬け込み、香ばしく焼き上げた。仕上げに幻のコショウをプラスし、やみつき感のある味わいに仕上げた。

「振って食べる山キャベちゃん(幻のコショウ入り旨塩ドレッシング)」(257.04円)は、世界の山ちゃんの人気メニューを再現した商品。幻のコショウを使用した旨塩ドレッシングを振って食べる、おつまみにもなるサラダ。

「ねぎダク豚ガツ唐揚げ(にんにく辛味だれ)」(354.24円)は、コリコリ食感が特長の豚ガツ唐揚げに、にんにくが効いた辛味だれをかけ、たっぷりのねぎと一緒に食べる、おつまみにもなる一品。

「山ちゃんちくキュー(幻のコショウマヨネーズ)」(321.84円)は、世界の山ちゃんの人気メニューを再現。ちくわできゅうりを丸ごと包み込み、スパイシーな幻のコショウを使用したマヨネーズで食べる一品。

「幻のコショウ 醤油ラーメン」(254.88円)は、エースコック社との3社連携で誕生した、幻の手羽先の味をイメージしたカップラーメン。チキンの旨味が凝縮された甘辛い醤油スープに、別添の幻のコショウをかけて仕上げる一品。同商品は1月28日からの発売となる。