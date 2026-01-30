SANKYOは、2026年1月29日(木)、「KUGITAMA」プロジェクト特設サイトにて、デジタル施策第2弾となるショートドラマを公開した。

「KUGITAMA」プロジェクト特設サイトでは、まず1月29日より、ショートドラマ『分からないって素敵！』を公開。『運命の釘』『入るか入らないか』の2作品も現在制作されており、SANKYOの公式YouTubeや「KUGITAMA」プロジェクト特設サイトにて順次公開予定となっている。

ショートドラマ3作品は、KUGITAMAが掲げる「パチンコの“釘と玉が生み出す偶然による面白さ”を伝える」という理念のもと、「予測不可能だから面白い」をコンセプトに制作されており、思いもよらない展開が次々と巻き起こり、最後の瞬間まで目が離せない作品となっている。

展開予測不能！？ショートドラマ3作品を順次公開

■『分からないって素敵！』

【あらすじ】

玉山と釘宮は同じレストランで働くアルバイト仲間。

玉山は、合理的で段取りを気にするタイプ。物事をきちんと筋道立てて考えたい性格。

一方、釘宮は、日常のあらゆる出来事に対して妄想を膨らませ、「分からないこと」そのものを楽しめる性格。

二人の性格は正反対だが、何故か馬が合う。

アルバイト中のちょっと暇な時間を、エンターテイメントな時間に変える二人の会話劇。

【キャスト】

玉山：YOHEI

釘宮：木寺響

■『運命の釘』

【あらすじ】

「亨」は2年半付き合っている恋人「愛」にプロポーズしたいが、いつもタイミングが悪かったり、勇気が無くて踏みだせていない。

そんな二人が偶然、KUGITAMAカフェに辿り着き、パチンコ好きな「愛」は、「亨」にある勝負を持ちかける。

偶然入ったKUGITAMAカフェで2人の将来はどう変化していくのか。

【キャスト】

愛：田辺未佳

亨：高橋一真

【公開日】

2026年2月12日(木)11：30公開予定

■『入るか入らないか』

【あらすじ】

「境界行動学」という学問を研究している、アリシア・クグリスという研究者は、今日もサンプルとなる動画を観察する。

彼女の観察対象は、「入るか入らないか」。

・ボタンが留まるか留まらないかの瀬戸際

・店に入る直前の数秒

・玉が「入るか入らないか」で揺れる瞬間

など様々なサンプルを元に今日も彼女の研究は続いていく。

【キャスト】

アリシア・クグリス：Vick

吹き替え：白宮エリー

【公開日】

2026年2月26日(木)11：30公開予定