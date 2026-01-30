日本遊技機工業組合(日工組)は、PACHI-PACHI-7プロジェクトの一環として、Webムービー『確変マニフェスト 第1弾 合言葉は「スマートPLAYスタイル！」』を公開した。

本ムービーは、新たにPACHI-PACHI-QUEENに就任した藤田ニコルが掲げる公約『確変マニフェスト』を映像化したもの。これまであまり知られていなかった“パチンコ業界のファクト”を、わかりやすく楽しく紹介していく。また、本ムービーは藤田ニコルが出演中のPACHI-PACHI-7のCMと世界観を連動させた、スピンオフストーリーの設定と演出で描かれており、エンターテインメント性の高いコンテンツとして楽しむことができる。

■ PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコル、公約実行の第一歩

昨年12月に行われたCM発表会にて、藤田ニコルはPACHI-PACHI-QUEEN 就任時の“公約” として「確変マニフェスト」を掲げた。今回公開されたムービーは、その公約“実現”に向けた第一歩として今後の指針となるメッセージを発信していくファクト訴求型の動画で、“変える意思を、行動で示す”コンテンツとなっている。

■「確変マニフェスト」とは

「確変マニフェスト」とは、 PACHI-PACHI-QUEENが宣言した「パチンコを変えろ！」のスローガンを実現していくための“指針”であり、日工組が展開する PACHI-PACHI-7プロジェクト において業界全体が目指すゴール＝「より健全で、時代に即したパチンコ体験」を社会に提示していくための道しるべでもある。今回公開されたのは、その第1弾となる合言葉は「スマートPLAYスタイル！」。その他のマニフェストについても、順次発信されていく予定となっている。

■「スマートPLAYスタイル」とは？

「スマートPLAYスタイル」とは、パチンコ・パチスロをより安全に、より健全に楽しむための遊技の考え方。本Webムービーでは、「過度な遊技を防ぐための考え方」「事前理解の重要性」「正しい知識を持って楽しむことの価値」といったポイントを、PACHI-PACHI-QUEENとビッグクラッピーが掛け合い形式でわかりやすく解説する。さらに、この「スマートPLAYスタイル」を提唱している公立諏訪東京理科大学の篠原菊紀教授による専門的な視点からの解説も交え、本取り組みが単なるイメージ訴求ではなく、業界全体で推進する啓発活動であることを伝えている。

【確変マニフェスト】第一弾『スマートPLAYスタイル』