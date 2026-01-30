メガハウスが販売しているフィギュアシリーズ「るかっぷ」が世界累計出荷数300万個を突破した。また、現在、誕生5周年を記念した展示・物販イベント「全国POPUPツアー」を開催中。2026年は、「るかっぷ5周年POPUP全国ツアーin原宿」からはじまり「in仙台」「in名古屋」「in京都」「in博多」「in沖縄」へと続く。

「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴のフィギュアシリーズ。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。首は可動で表情をつけることができる。2020年に発売し、これまでに300種以上展開、シリーズ累計出荷数300万個を突破し、国内外で好評を得ている。

「全国POPUPツアー」会場では、『呪術廻戦』『ハイキュー!!』『鬼滅の刃』『銀魂』など話題のアニメ作品の「るかっぷ」や、初公開商品を展示している。

あわせて、「るかっぷ」各種商品をはじめ、るかっぷデザインを使用した「るかっぷおくるみクロス」(2,200円)「るかっぷダイカットステッカー」(495円)の新作や、新商品となる「るかっぷコラージュシール」(660円)「るかっぷすなっぷカード」(418円)の販売を行っている。

会場物販にて「るかっぷ」1点以上、もしくは「るかっぷおくるみクロス」を1枚以上購すると「特製ショッパー」がプレゼントされる。

さらに、全高約110cm、ビッグサイズの 「でかるかっぷ」 が会場に登場する。

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable (C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会