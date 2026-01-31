歌手の宇多田ヒカルが、2月1日に放送されるテレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』(17:00～20:56 ※一部地域を除く)に出演する。

『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』 ＝テレビ朝日提供

『徹子の部屋』初出演となる宇多田だが、亡き母・藤圭子さんは生前、同番組に4回出演。藤さんから娘・宇多田のエピソードを聞いてきた黒柳は、「初めまして。でもなんだか初めてお目にかかるような気はしないわ。お母さまからいろいろお話をうかがってきたので……50周年を迎えた番組でおいでいただけたのは、とてもうれしい!」と感慨深げに話す。

宇多田も「私もこんな素敵なタイミングで初めて来ることができて、すごくうれしいです。『徹子の部屋』にはずっと出たいなと思っていて……母と同じ番組に出演するのは不思議な感じですね」と感激する。

放送では、宇多田が、10歳になる“最愛の息子”についてや、亡き母・藤さんへの思いなどを赤裸々に告白。黒柳の提案で、藤さんの『徹子の部屋』出演回を一緒に振り返ると、1996年、45歳で出演した際に当時13歳の宇多田の成長をうれしそうに話していたほか、メジャーデビュー前の宇多田の歌声を黒柳に聴かせる場面も。VTRを見た宇多田は、「こんなに(自分の)話をしてもらってたんですね……」としみじみ。宇多田が印象に残ったという、亡き母の言葉も明かす。