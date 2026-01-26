笑福亭鶴瓶と明石家さんまが、2月1日に放送されるテレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』(17:00～20:56 ※一部地域を除く)に出演する。

『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』 ＝テレビ朝日提供

これまで40周年、45周年、50年目突入など『徹子の部屋』の大切な節目にゲスト出演してきたさんま。今回は、50年来の付き合いがある先輩・鶴瓶とともにお祝いに駆けつける。 2人とは、トークテーマが書かれたカードを選んでおしゃべりする恒例企画“カードトーク”を実施。“50年前”というテーマでは、『徹子の部屋』がスタートした1976年ごろ、それぞれどんなことをしていたかを語り合うことに。

当時、落語家・笑福亭松之助さんに弟子入りして2年ほど経った頃だというさんま。初めてやさしく声をかけてくれた先輩が、同じ笑福亭門下の先輩である鶴瓶だったそう。

ある冬の夜、鶴瓶の温かさが身に染みた思い出を激白するが、その話には続きがあり、さんまのトークは次第に鶴瓶への文句に変わっていく。

さらに、さんまは鶴瓶が好感度ばかり気にしているとも暴露。鶴瓶とのマル秘エピソードを次々と放出していく。

なんと、２人の『徹子の部屋』初出演時のVTRも振り返り、鶴瓶もさんまも「２人とも若いなぁ!」と懐かしんで…。

その後、かなり強引に“ものまね”というカードを引かされてしまった2人。「なんかやって!」と無邪気にお願いする黒柳に、さんまも鶴瓶も「オレら、ものまねタレントちゃいまんねん!」と文句を言いつつ、秘蔵のものまねを披露。ところが、黒柳は「大竹しのぶさんのものまね、できません?」とさらにムチャブリをする。

そのほかにも2人にムチャブリを連発する黒柳だが、「それは芸とは思えない」「おもしろくないから次のカードいきましょう」と翻弄。鶴瓶は「徹子さんには絶対に勝たれへん……」「こんなオモロイ司会者は、ほかにはいない」と完敗を宣言し、さんまも「トーク番組をやってるこの2人がそろっても……黒柳さんはスゴイと思う」と感服してしまう。