テレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』が、2月1日(17:00～20:56 ※一部地域を除く)に放送される。

『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』 ＝テレビ朝日提供

黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、今年2月に放送50周年を迎える。

『徹子の部屋』は、1976年2月2日、故・森繁久彌さんを初回ゲストに迎えてスタート。開始当初から編集を加えない“生放送スタイル”を貫き、半世紀にわたって途切れることなく放送を続けてきた。放送回数は1万2600回を超え、名実ともに“日本一のトーク番組”としてお茶の間に親しまれている。

50周年を記念して放送される今回の4時間SPは、“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしいスペシャルなゲストが集結。“国民的人気者”たちが連れだって登場するほか、日本を代表する名優や超パワフルな黒柳の友人たちも登場する。

さらには、『徹子の部屋』初出演となるゲストたちも登場予定となっている。

コメントは以下の通り。

黒柳徹子

――『徹子の部屋』50周年を迎えられた、率直なお気持ちをお聞かせください。

ありきたりですけと、過ぎてみれば、あっ! という間、という感じです。でも、思い出してみると、若い頃一緒にお仕事をした友人との別れもあり、また、新しく若いお友達もできました。

『徹子の部屋』にお招きしたゲストの方は1万2000人以上になりますが、皆さまがちゃんとスタジオにいらしてくださったことには、感謝の申し上げようがないです。契約書を交わしたわけでもなく、口約束なのに、この50年、皆さんちゃんと当日に来てくださいました。これに尽きますね。

――これまでお迎えしたゲストで、特に印象に残っているエピソードを教えてください。

『窓ぎわのトットちゃん』のロシア版が出てあちらに行ったとき、ロシアに亡命なさった岡田嘉子さんとお目にかかりましたが、「やはり年をとって帰って来た人間には、居場所はないのね」とおっしゃったのが印象的でした。

――長く番組を続けてこられた中で、大切にしてきたこと、変わらず心がけていることは?

親しい人でも、ゲストのときは、馴れている感じを出さずにやったこと。いつも新鮮でいようと思っていたこと。泣いたり、笑ったりが、わざとになったらやめようと思ってきました。

――これからの目標を教えてください。

100歳まで『徹子の部屋』を続けたいです。