30日に2nd写真集『丸みの誘惑』(4,180円 A4/128ページ KADOKAWA)を発売するグラビアアイドルの波崎天結にインタビュー。2024年に発売した1st写真集『あゆむすび』(ワニブックス)から約2年ぶりの写真集となる今作は、グラビアアイドルとしての経験を積み重ねてきた彼女にとって、今の自分を映し出す一冊となった。

波崎天結

2nd写真集『丸みの誘惑』の撮影地はバリ

2nd写真集の発売が決まったときの気持ちを尋ねると、波崎は喜びをにじませながら、決意を固めた。

「写真集の発売が決まったときは純粋にすごくうれしかったです。それと同時に、たくさんの方に見てもらえるように頑張ろうという気持ちがありました」

撮影の舞台となったのは、インドネシア・バリ。青い海が広がるクタビーチにほど近いリゾートホテルや、南国情緒あふれるプール付きヴィラを貸し切って撮影が行われた。

「海外に行くのは今回が3回目で、パリに行くのは初めてでした。これまで海外に行ったときは良くない思いをすることもあったので、少し不安な部分もあったんですけど、今回は楽しみながら撮影も順調に進んで良かったです」

印象に残っている衣装は?

写真集には、彼女のスタイルの良さが際立つ衣装やシチュエーションが多数収録されている。その中でも、とりわけ印象に残っている衣装について聞くと、自身のチャームポイントを説明しながら、青のランジェリーを挙げた。

「お尻の丸さを見せたいと思っていたのですが、青のランジェリーのカットでは、お尻や表情をよりセクシーに撮影できたので、すごくお気に入りです」

撮影に向けて心がけたのは体調を整えること。加えて、パーツを意識したトレーニングを行ったそうだ。

「食事は特に変えてなくて。というのも、ストレスが溜まったり、緊張したりすると、体に少し不調が出ることがあるので、できるだけストレスを溜めないように準備を整えました。あとはお腹が気になったので、腹筋をいつも以上に鍛えてました」

2nd写真集『丸みの誘惑』で大切にした“丸み”

完成した写真集を手にしたとき、波崎はどんな感情を抱いたのか。

「カメラマンさんといろんなお話をしながら撮影を進めていったおかげで、表情や体のラインをすごくキレイに表現できました。それと同時に、キレイでありながら、作り込まれていないポージングや表情もあって、動きがある内容になったなというふうには思います」

最後に改めて、2nd写真集『丸みの誘惑』の見どころについて聞いた。

「今回の写真集は『丸みの誘惑』というタイトルで、すごく丸みというものを大切にしていて。丸みというのはそれぞれのパーツだったりとか、体のラインも含めた丸みを表現しています。そこがすごくグラビアらしいものになっているかなと思います」

さらに、1st写真集からの2年間を振り返りながら、自身の変化についても率直に語ってくれた。

「1st写真集から2年経ってからの2nd写真集ということもあって、その2年間で培ったグラビアの表現であったり、その経験を全て出し切れたと思うことのできる写真集になりました。グラビアデビューした当初は、頑張ってポージングをしても『そんなにセクシーじゃないよね』と言われるような私だったんですけれども、最近はすごく……自分で言うのもあれなんですけど(笑)、『セクシーだね』というふうに言われるようになって」

「私はそれをすごくポジティブに受け取っていて、よりグラビアアイドルらしいスタイルになったのかなと思います。また、丸みという言葉には柔らかさも含まれていると思っているのですが、この写真集を見て、みなさんに安心感を抱いていただいたり、少し笑顔になれたりするような写真集になったらうれしいです」

■プロフィール

波崎天結(はざき あゆ)

2000年10月18日生まれ。東京都出身。早稲田大学卒業。グラビア・オブ・ザ・イヤー2024ネクスト・ブレイク賞受賞。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、写真集・DVD・雑誌・トレカ・カレンダーなどマルチに活躍。「アニメクラシックス」コスプレユニット「Teamクラ・コス」にてドロンジョ役を担当。趣味は少女漫画とアニメ鑑賞。