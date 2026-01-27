グラビアアイドルの波崎天結が30日に発売する2nd写真集『丸みの誘惑』(4,180円 A4/128ページ KADOKAWA)の先行カットと発売直前コメントが27日、公開された。

波崎天結 2nd写真集『丸みの誘惑』先行カット (C)KADOKAWA (C)NYプロダクション PHOTO/田中智久

発売前から注目を集める2nd写真集『丸みの誘惑』

“令和の美脚クイーン”として注目を集め、早稲田大学卒業生としても知られる波崎。2nd写真集『丸みの誘惑』は、「Amazon限定版」「楽天ブックス限定版」が完売するなど、発売前から高い人気を誇り、大きな注目を集めている。

写真集の発売記念イベントとして、2月8日に都内でお渡し会を開催予定で、さらに、大阪・TSUTAYA EBISUBASHIでは、1月30日～2月15日の期間、写真集のパネル展を実施。会場では、展示されたパネルの中からサイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも同時開催される。

また、写真集特設サイトもオープン。アクリルスタンドやTシャツ付き、直筆お手紙など特典が盛りだくさん の内容となっているほか、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売される。

波崎のコメントは以下の通り。

波崎天結 コメント

2nd写真集『丸みの誘惑』が、いよいよ発売になります! 発売を迎えるまでドキドキでしたが、「発売日が待ちきれない!」｢どんな写真集か楽しみ!｣など、たくさんの温かい報告やメッセージをいただいて、本当に本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。これまでの私の中で過去最大露出に挑戦していて、表情や雰囲気も含めて、かなりえっちな一冊に仕上がっています。ページをめくるたびにドキッとしてもらえたら嬉しいですし、ゆっくり楽しんでもらえたらなと思います。ぜひ発売日を楽しみにしていてください。