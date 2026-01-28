ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 – メイキング・オブ・ ハリー・ポッター(スタジオツアー東京)は3月18日より、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年記念特別企画「ホグワーツからの招待状」を期間限定で開催する。

2001年、J.K.ローリングの大ベストセラー小説「ハリー・ポッターと賢者の石」がスクリーンに登場してから、25年。「ホグワーツからの招待状」は、自分が魔法使いであることを知った少年ハリーが、ホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験する驚きと興奮に満ちた日々を、追体験できる特別企画。

ハリーのもとに届いた一通の手紙のように、魔法の世界への扉をひらき、「ハリー・ポッター」の映画の世界に足を踏み入れる一歩となる、すべての人に向けた「招待状」となっている。開催期間は3月18日～9月6日。

生徒たちが一同に会する大広間は、再び無数のキャンドルが灯り、ホグワーツの「組分けの儀式」の舞台へと姿を変える。ダンブルドア校長をはじめとする教授陣が並ぶ教壇には、あの組分け帽子が登場し、「組分けの儀式」の演出が目の前で展開される。

また、魔法の世界がどのように生み出されたのか、その裏側を紐解く企画も。ハリーが危険から身を守る際に役立った透明マントを使ったシーンがどのように撮影されたのか。ハーマイオニーが唱えた魔法の呪文によって羽が宙に浮かぶシーンや、ハリーを支えてきた大男ハグリッドの出演シーンなど、魔法の撮影技法や特別に用意されたコスチュームの工夫など、撮影の裏側がデモンストレーションで披露される。

