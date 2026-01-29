ファミリーレストラン「ココス」は1月29日より、「今月のグルメ～2月～」を開催する。

「今月のグルメ～2月～」では、ココス自慢の濃厚ビーフシチューを楽しむことのできる「ビーフハンバーグステーキ&ココスの濃厚ビーフシチュー」「ココスの濃厚ビーフシチュー&ココッシュプレート」の2品と、なめらかなマッシュポテトを使ったサイドメニュー1品が登場する。

「ビーフハンバーグステーキ&ココスの濃厚ビーフシチュー」は、ココスで人気の「ビーフハンバーグステーキ」と、マデラ酒が香る濃厚ビーフシチューを一緒に楽しめる欲張りメニュー。付け合わせにはコクのあるチェダーチーズをトッピングしたマッシュポテトが添えられており、ビーフハンバーグステーキや濃厚ビーフシチューと合わせていただくことで、満足感がアップする。価格は1,639円。

「ココスの濃厚ビーフシチュー&ココッシュプレート」は、トーストしてサクサクに仕上げたココスオリジナルのデニッシュ“ココッシュ”に、濃厚ビーフシチューを合わせてシチューパイ風に仕上げた一品。ほんのり甘いココッシュが濃厚なビーフシチューとマッチ。チーズ入りのマッシュポテトや付け合わせの温野菜、ココッシュをビーフシチューにディップしていただくのがおすすめ。価格は1,419円。

サイドメニューには、「ベーコンとチーズのオーブン焼きマッシュポテト」が登場。チーズを合わせたマッシュポテトにスティックベーコンをトッピングし、オーブンで焼き上げた一品となっている。価格は429円。

いずれも1月29日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。2月下旬(予定)まで販売される。