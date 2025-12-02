ファミリーレストラン「ココス」は12月2日より、「マロンフェア」を開催する。

今回のマロンフェアでは、上品な甘さのマロンを濃厚なショコラや香ばしいナッツの風味が引き立てる、デザート4品が登場する。

まずは、濃厚なチョコクリームの上に渋皮栗アイスや栗の渋皮煮、キャラメルホワイトチョコピーカンナッツ、“なみなみチョコ”をトッピングした、シックな見た目のビッグパフェ「マロンとショコラのパフェ」。

ピーカンナッツは、ローストしてキャラメリゼした後に、ホワイトチョコとキャラメルパウダーでコーティングした、サクッとした食感がクセになる贅沢な一粒。中層には、イタリア栗のマロンペーストや、程よい酸味のフランボワーズソース、ローストしてキャラメリゼしたヘーゼルナッツのペーストを使用した風味豊かなプリン、チョコフレーク入りのフィアンティーヌ、塩キャラメル&ナッツアイスが重ねられており、さまざまな食感を楽しむことができる。

また、下層には栗の渋皮煮やホイップ、フェアトレード茶葉を使用した紅茶ゼリーが入っており、栗の上品な甘さを最後まで味わえる構成にしつつ、紅茶のすっきりとした後味でまとめられている。価格は1,265円。

「マロンと塩キャラメルのロールクレープ」は、優しい甘さのホイップと濃厚なマロンペーストを、もちもちのクレープで巻いた一皿。ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースがクレープにコクをプラスし、サクッとしたキャラメルホワイトチョコピーカンナッツやカリカリとしたキャンディングアーモンドが食感にアクセントを加えている。価格は759円。

「しぼりたてモンブランのミニパフェ」は、イタリア栗と砂糖だけを使用した濃厚なマロンペーストをお店で上からしぼった、ミニサイズながらも満足感のあるパフェ。マロンペーストの下にはバニラアイスが隠れており、アイスの優しい甘さがマロンのこっくりとした甘さとマッチ。風味豊かなヘーゼルナッツプラリネプリンとすっきりとした味わいの紅茶ゼリーで、上品な味わいに仕上げられている。価格は539円。

「マロンと紅茶ゼリーのグラスデザート」は、つるんとした紅茶ゼリーに、上品な甘さの渋皮栗アイスや栗の渋皮煮をトッピングしたデザート。紅茶ゼリーの華やかな香りが、マロンの甘みを引き立て、食後にもぴったりな、さっぱりとしたグラスデザートとなっている。価格は429円。

いずれも12月2日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。2026年1月中旬(予定)まで販売される。