ファミリーレストラン「ココス」は12月9日より、「2025冬のランチメニュー」の提供を開始する。

平日限定で869円から楽しめるココスのお得なランチメニューに、魚介を使ったクリームスープパスタや、チキンがごろっと入ったチーズカレードリアなど、冬にぴったりな商品が登場。人気のフルーツサラダもランチタイム限定のお得な価格となっている。

ココスこだわりの本格パスタにサラダ・スープバー・ドリンクバーが付いた「パスタランチセット」では、「海老とあさりのクリームスープパスタランチ」が登場。海老やあさり、小柱などの魚介の旨みが溶け込んだ、まろやかで奥深い味わいのクリームスープパスタで、魚介にしめじやほうれん草を合わせ、彩り豊かで具沢山なパスタに仕上げられている。価格は1,089円。

ココスならではのメインメニューにスープバーなどが付いた「スペシャルランチセット」では、ごろごろとした大きさのチキンに、カボチャやブロッコリーなどの具材を合わせた、あつあつのチーズカレードリアを楽しめる「ごろごろチキンのチーズカレードリアランチ」が登場。ほんのりバターが香るライスに、スパイシーな本格派のカレーとまろやかなベシャメルソース、チーズを合わせてオーブンで焼き上げている。価格は1,089円。

ガッツリ食べたいときには、お肉がメインの鉄板メニューにライスまたは石窯パンとスープバーが付いた「あつあつランチセット」がおすすめ。「チーズハンバーグトリオランチ」は、ふっくらジューシーなチーズハンバーグに、ガーリックの香ばしさが食欲をそそるきのことベーコンのソテー、さらに唐揚げも添えられたボリューミーな内容で、価格は1,089円。

ココス(左)ランチ ココスのフルーツサラダ、(右)ランチ ハーフ 背徳のチョコバナナココッシュ

また、ランチタイム限定のお手頃な価格で追加のもう一品にぴったりな商品も多数ラインアップされている。

まずは、通常価格よりも66円お得な「ランチ ココスのフルーツサラダ」(429円)。フレッシュフルーツを使用した彩り豊かなサラダで、野菜とフルーツがマッチするように、オレンジ果汁とはちみつを使った特製のオレンジハニーソースを合わせている。

デザートには、バナナとバニラアイスをトッピングした「ランチ ハーフ 背徳のチョコバナナココッシュ」(539円)が登場。サクサク生地のココッシュに、トッピングや別添えのチョコソースを絡めていただく、背徳的な味わいのデザートに。こちらも通常価格よりも66円お得となっている。

このほか、もう少し食べたい時にぴったりな「フライトッピング」も用意されており、とろっとクリーミーな「北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ」、ぷりぷりの牡蠣が楽しめる「広島県産牡蠣フライ」、ジューシーな「鶏の唐揚げ(3ヶ)」の3種類から選ぶことができる。価格はいずれも330円。